Feijóo reivindica el "modelo gallego de convivencia" y "unidad" en un discurso de Fin de Año pronunciado desde Vigo

1/01/2018 - 8:00

El presidente gallego se dirigió a los gallegos desde la exposición del Pergamino Vindel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado el "modelo gallego de convivencia" y "unidad" en un discurso de Fin de Año en el que ha ensalzado a Galicia como "nacionalidad histórica" alejada del "patrón de conflicto permanente" y leal al sistema autonómico, que "se concibe como una parte esencial de un Estado que es tan gallego como español".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha elegido el Museo do Mar do Vigo como lugar para pronunciar el tradicional discurso de Fin de Año. Allí se encuentra la exposición sobre el 'Pergamino Vindel', manuscrito de cantigas medievales de Martín Códax que, según Feijóo, "dan fe de una realidad llamada Galicia que se transforma constantemente para ser protagonista en todos los momentos de la historia".

En el discurso, de unos diez minutos de duración y emitido en la TVG en el mediodía de este domingo 31 de diciembre, Feijóo ha realizado varias alusiones a la situación que vive Cataluña, donde, para el popular, "el independentismo atentó gravemente" contra la Constitución y, también, contra el Estatuto de Autonomía de Galicia.

"Galicia acierta cuando se aleja de ideas que en otros territorios provocaron cismas y desconfianza. Galicia acierta asegurando puentes y creando otros nuevos. Con el resto de España, con Europa y con el mundo", ha enfatizado, para luego remarcar que "la Galicia del siglo XXI tiene empatía y goza de un prestigio merecido" gracias a "conceptos como convivencia, cultura, emprendimiento".

De este modo, ha aseverado que "el modelo gallego tiene resultados" y que la economía de Galicia "crece porque aumenta la confianza", gracias a la reducción del déficit público, el aumento de las exportaciones. Con todo, ha confesado que el desempleo sigue provocando "desasosiego" pero que, dice, el paro "disminuye porque los inversores apuestan por Galicia y no huyen".

"TERRORISMO INCENDIARIO"

Así, ha afirmado que "tener las cuentas saneadas hace posible mantener" el autogobierno de Galicia "intacto", al tiempo que ha defendido que "el modelo gallego garantiza la unidad, el bienestar y también la solidaridad en momentos dramáticos como los que provocó el terrorismo incendiario en Galicia y en otras comunidades".

"Si la intención de esta forma de delincuencia era fomentar la división social, Galicia supo dar una respuesta admirable y resuelta", ha manifestado Feijóo, que, a renglón seguido, también ha tenido palabras para "otras execrables manifestaciones de violencia", como la machista, contra la que la Xunta actuará de forma "implacable".

"GALICIA TIENE MUCHO QUE DECIR"

Núñez Feijóo también se ha referido a los debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, la revisión del modelo territorial o la reforma constitucional, en los que Galicia "tiene mucho que decir y lo dirá de forma clara, responsable y serena".

"Reforzar y revisar no equivale a destruir. Avanzar supone financiar como es debido los servicios que distinguen un moderno Estado de Bienestar. No se financian 17 territorios, sino 47 millones de personas, porque son las personas y no los territorios los que financian el Estado y poseen la soberanía nacional", ha incidido.

En esta línea y en referencia al modelo de financiación autonómica, ha invitado a "incorporar las amargas lecciones de los recientes acontecimientos de Cataluña", que, para Feijóo, deben tener "consecuencias políticas" además de "las inevitables consecuencias jurídicas que esos hechos pudiesen producir".

"La deslealtad no puede ser premiada mediante financiaciones a medida o proyectos que no garanticen el respeto a la ley", ha declarado Feijóo, que ha contrapuesto este "patrón de conflicto permanente" frente al "modelo" de Galicia.

"IRMANDADE E AFOUTEZA"

Por último, Feijóo ha puesto como "divisa" de Galicia en el año que comienza este lunes las palabras escogidas por la Real Academia Galega como términos del 2016 y el 2017: "irmandade" --hermandad-- y "afouteza" --valor--.

"Ojalá Galicia siga siendo una gran familia unida, digna del legado de los que nos dejaron y de la que también se sientan orgullosos los que nos van a suceder", ha concluido Feijóo antes de cerrar su discurso deseando un feliz 2018 para todos los gallegos y gallegas. "Vivámoslo juntos, trabajando y soñando juntos", ha finalizado.