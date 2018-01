Tea Shop prevé superar el centenar de tiendas en 2020

1/01/2018 - 11:00

La cadena de tés calcula aumentar ventas un 15% en 2018

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Tea Shop prevé superar el centenar de establecimientos en 2020 partiendo de una red actual de 77 tiendas repartidas entre España, donde cuenta con 55 locales; Brasil, donde dispone de 20; Argentina e Italia, con un establecimiento en cada país.

En una entrevista de Europa Press, el fundador de Tea Shop, Per Sundmalm, ha explicado que todo este crecimiento se concentrará en estos mismos mercados para consolidar su presencia, con lo que la firma aparca, al menos hasta 2020, desembarcar en nuevos países.

Sundmalm, de origen sueco, se enamoró de Barcelona cuando llegó como estudiante décadas atrás, y en 1990 decidió abrir en el barrio de Gràcia de la capital catalana la primera tienda Tea Shop: "En mi familia siempre hemos sido grandes consumidores de té, y me extrañó que el té no fuera una bebida muy común en España, así que me lancé".

A esta primera tienda del barrio de Gràcia en 1990 le siguió otra en el centro comercial L'Illa en 1993, y en 1995 fue cuando Sundmalm abrió una tercera en la capital catalana y también decidió entrar en Madrid.

Actualmente, está presente en otras ciudades españolas, como Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, Alicante, Valencia, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona y Zaragoza.

En concreto, las previsiones para España son abrir entre dos y cinco tiendas anuales, consolidándose en Barcelona y Madrid, sus principales mercados, pero también desembarcando en las ciudades andaluzas de Sevilla, Granada, y Málaga, además de otras del norte como Santander (Cantabria), Oviedo (Asturias) y Vitoria (Álava).

Brasil, mercado en el que entró hace unos cuatro años y medio, será su gran foco de crecimiento, con una previsión de 12 establecimientos anuales y, principalmente, vía franquicia, mientras que en Italia llevará un ritmo de entre una y tres aperturas, y en Argentina entre una y dos anuales.

Tea Shop cuenta con una plantilla superior a los 200 trabajadores en España, a los que suman 75 en Brasil, cuatro en Argentina y otros cuatro en Italia, y cada nueva tienda, que crea una media de entre dos y tres empleos, supone una inversión de unos 100.000 euros.

120.000 KILOGRAMOS ANUALES

Tea Shop registra una producción anual superior a los 120.000 kilogramos anuales y en sus tiendas comercializa 120 variedades de té fresco e infusiones en hoja, muchos de ellos elaborados con entre 20 y 30 ingredientes.

Con motivo de Navidad, la compañía lanza al mercado su Christmas Tea, disponible con base de té negro, rojo, verde y rooibos: "Nosotros diseñamos las mezclas y las encargamos a nuestros proveedores".

Tea Shop cerró su ejercicio fiscal 2016-2017, que finalizó en abril, con unas ventas de 12,11 millones de euros, y para el próximo ejercicio prevé registrar un repunte de la facturación del 15%.