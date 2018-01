Marín pide al PP-A que vea a Cs como "compatriota y no como enemigo" y critica su "alianza" con Podemos en el Parlamento

1/01/2018 - 12:21

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha asegurado que el PP andaluz tiene que mirar a su formación "de otra manera" y verla como "compatriota y no como enemigo", al tiempo que ha criticado la "alianza" de los 'populares' andaluces con Podemos en el Parlamento.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha dicho observar en el partido liderado por Juanma Moreno "mucho nerviosismo" y "mucho posicionamiento no entendible con Podemos, cuando el PP-A debería hacer un esfuerzo por acercarse más a Cs y no por distanciarse".

"Me extraña esa alianza PP-Podemos en el Parlamento, y no es el discurso de Susana Díaz, sino el resultado de las votaciones en comisiones y plenos", ha destacado Marín, quien sí cree razonable que Cs llegue a acuerdos con PSOE o PP "porque estamos en un espacio donde tenemos muchas cosas en común".

El líder de la formación naranja en Andalucía, que no descarta un acuerdo con PP-A tras las próximas autonómicas si ambas formaciones suman, ha explicado que ello dependería de "proyectos y propuestas, y no de personas ni sillones". "No se trata de con quién, sino de para qué", ha añadido.

Hasta ahora, según ha señalado Marín, "el PP-A nos ha dejado solos en muchos aspectos" y Cs es un partido "al que le gusta, sobre todo, la lealtad". "Si yo acuerdo contigo que vamos a sacar una PNL o una proposición de ley y tú me cambias el voto a la hora de darle el botón, y eso ya me ha pasado, pues no me gusta", ha manifestado.

No cree que los andaluces vieran mal un acuerdo con PP-A en el futuro "porque estamos hablando de partidos constitucionalista". Pero, en su opinión, los 'populares' tienen que cambiar su forma de actuar con Cs, "a quien ha dejado solo, tirado y se ha posicionado con Podemos solo para que nuestras cuestiones no salgan adelante, no porque no las comparta".

Marín ha dicho que no va a poner "en tela de juicio" la capacidad de liderazgo de Juanma Moreno, con quien tiene "buena relación y nos entendemos", pero creo que "tienen que cambiar muchas cosas en el PP-A y tienen que mirar a Cs de otra forma, verlo como compatriota y no como enemigo porque no somos enemigos de nadie".

No obstante, ha indicado que el presidente del PP-A se "equivoca" cuando dice que en Andalucía solo hay dos posibles presidentes de la Junta en las próximas elecciones, Susana Díaz y él. "Hay tres opciones, y a lo mejor soy yo quien le tiene pedir su apoyo si quiere cambiar el gobierno de Díaz", ha zanjado.