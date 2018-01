Marín: "El 1 de enero de 2018 pasará a la historia como el día en el que andaluces dejaron de preocuparse por heredar"

1/01/2018 - 16:13

El portavoz de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín ha señalado este 1 de enero de 2018 como "el día que pasará a la historia por ser en el que el impuesto de sucesiones y donaciones pasó a mejor vida en Andalucía". "Han sido tres años de duro trabajo e intensas negociaciones con el PSOE-A y que finalmente ha sido posible en la negociación para poder sacar adelante los presupuestos de 2018", ha explicado Marín.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el presidente del grupo parlamentario de Cs Andalucía ha mostrado su "enorme satisfacción" por el hecho de que "a partir de hoy Andalucía ha pasado de ser la comunidad española donde más se pagaba por heredar, al número 15, la última, de las que tributan en el régimen común", y ha manifestado que "no se trata de colgarse medallas, ni de ver quién se puede atribuir el mérito. De lo que se trataba, y por eso no hemos cejado hasta conseguirlo, es de hacer justicia social".

"Lo hicimos porque era necesario, que de una vez por todas, no se tuviese que renunciar al trabajo de nuestros padres y abuelos, porque muchos andaluces no podían pagar por este impuesto injusto", ha argumentado el líder de Cs Andalucía que ha agradecido a "todos los andaluces, a todos los que nos han acompañado y a todos los que se han movilizado para que esto fuese una realidad en nuestra comunidad". "Lo que esperamos es que esta pesadilla no vuelva más a Andalucía", ha concluido.