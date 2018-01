El PSPV felicita a Puig por su discurso y dice que el Botànic es "garantía de estabilidad y unión en la diversidad"

1/01/2018 - 16:27

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata ha felicitado al presidentE de la Generalitat, Ximo Puig, por su mensaje de Año Nuevo, en el que "ha demostrado que su talante es el que ha favorecido la unión en la diversidad y la pluralidad, en el alma del pueblo valenciano".

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado, ha asegurado que "una vez más se ha mostrado como lo que es: una persona dialogante, abierta, que utiliza la palabra juntos porque sabe que si los valencianos y valencianas construimos un futuro, sólo podrá ser juntos y poniendo en valor siempre lo que nos une".

Mata ha incidido en los logros alcanzados durante estos dos años y medio de gobierno del Botànic: "Ha aportado valores innegables como la estabilidad, que es la que ha provocado que multipliquemos por ocho las inversiones en el extranjero; la honradez, puesto que ya no somos esa comunidad que abría los informativos cuando se hablaba de corrupción; y sobre todo el diálogo, apostando siempre por lo que nos une para avanzar".

"Lejos de los catastrofistas que auguraban que a la Comunitat le iría peor con un gobierno plural y de izquierdas, el president Ximo Puig y su gobierno han demostrado que desde el consenso, el diálogo, la estabilidad y la honradez los valencianos y valencianas hemos mejorado en todos los indicadores económicos", ha señalado el dirigente socialista.

"Lo que nos une es lo que nos ha permitido alcanzar éxitos innegables en el empleo, en la lucha contra la desigualdad en el territorio o en buscar soluciones para las familias que no tienen vivienda, entre otras muchas cuestiones", ha recordado Mata, que no obstante ha pedido ha pedido "no caer en el triunfanilismo" porque hay retos por delante como "la lucha contra el desempleo, consolidar la justicia social para todos los valencianos o acabar con el terrorismo machista".

En este punto, ha remarcado que "la violencia contra la mujer es la lacra más lacerante que nos acecha y hay que combatirla con todos nuestros esfuerzos ya que no podemos permitir que las mujeres pierdan la vida por el mero hecho de serlo".

Finalmente Mata se ha referido a la infrafinanciación de la Comunitat, "otro de los grandes retos que hay que afrontar siempre desde la unión", ha señalado. "No puede haber españoles y españolas desiguales dentro de España y ciudadanos de primera y de segunda", ha apuntado, para reclamar a Rajoy que "cumpla con su palabra y ponga en marcha las reformas necesarias para actualizar un sistema que hoy en día beneficia claramente a algunos territorios en detrimento de los derechos, la salud, la educación y los servicios sociales de los valencianos".

"Cada día que pase sin que Rajoy reforme el sistema de financiación será un día en el que los socialistas valencianos, con el president Ximo Puig al frente, recordaremos la marginación consciente y voluntaria a la que nos tiene sometido el Partido Popular", ha aseverado Mata, quien ha insistido en que "la mezcla de optimismo, de seriedad y de conocimiento de los retos que tenemos para el futuro que ha demostrado hoy el president Ximo Puig nos hace tener una gran esperanza en una comunidad donde los valores de la unión son y van a ser muy importantes para luchar por una financiación justa", ha concluido.