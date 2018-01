Cs cree que Puig "debería ofrecer algo más que palabras vacías" y apela a un proyecto de gestión "responsable"

1/01/2018 - 16:33

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado este lunes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "debería ofrecer algo más que palabras vacías, los valencianos necesitan un proyecto de gestión responsable". "No sirve de nada quejarse si no tenemos unos buenos gestores", ha añadido, para lamentar también la actitud de "autocomplacencia" del president.

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Sánchez en un comunicado en relación al discurso de Año Nuevo de Ximo Puig, que ha resumido en "palabras con buenas intenciones que, lamentablemente, quedarán en papel mojado". Además, a su juicio el jefe del Consell "se equivoca adoptando una actitud victimista, algo que ni puede ni debe hacer en el inicio de su tercer año de legislatura".

Ha insistido en que "el mensaje de 'España nos roba' no tiene sentido y no es, de ninguna manera, la solución a los problemas de los valencianos" y ha agregado que Ciudadanos estarán al lado del Consell para reivindicar el nuevo modelo de financiación que la Comunitat necesita "pero, desde luego, este no es el mejor modo de hacerlo".

Además, para la síndica, los objetivos para 2018 a los que se ha referido Puig en torno a la eliminación de barracones y reducción de listas de espera sanitarias serán "difícilmente realizables, con unos presupuestos ficticios y partidistas que, además de injustos para los valencianos, ya han provocado una nueva crisis entre los socios del Gobierno valenciano".