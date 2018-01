Compromís: "En 2018 seguiremos construyendo un futuro justo y sin corrupción para los valencianos"

1/01/2018 - 16:45

El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha manifestado que coinciden con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en que los valencianos están "mejor que hace tres años" y ha asegurado que en 2018 seguirán "construyendo un futuro justo y sin corrupción" para los habitantes de la región.

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

"Donde antes había corrupción ahora hay honradez, donde antes había recortes ahora hay políticas para las personas, donde antes había conformismo ahora hay un gobierno que exige un trato justo", ha dicho tras el discurso de Año Nuevo del 'president'.

No obstante, Ferri ha remarcado que "estamos mejor, pero esto no nos hace caer en el conformismo, sino que nos hace mirar al futuro con ambición y confianza. Los valencianos y valencianas no queremos que vuelvan los años oscuros de la corrupción".

"Queremos ser reconocidos en el resto del Estado como el territorio que más empleo está creando y que más inversiones recibe, como el territorio que ha impulsado el primer pacto autonómico contra la violencia machista, como el territorio que construirá más colegios, como el territorio donde todas las personas pueden tener sus medicamentos o por contar con una ayuda social para poder hacer frente a las necesidades más básicas", ha dicho.

Para conseguir los retos pendientes, ha dicho, la Comunitat Valenciana necesita "una financiación justa y unas inversiones dignas" y el Gobierno central "no puede continuar tratándonos como ciudadanos de segunda".

"Tanto el presidente Puig como la vicepresidenta Oltra lideran el Consell más estable de la historia de la democracia valenciana y esto pasa porque estamos poniendo por delante los intereses de los valencianos a los intereses de cada partido. Nuestro deseo para 2018 es que los dirigentes valencianos de PP y Ciudadanos tomen nota y empiecen a defender nuestros intereses frente al Gobierno de Madrid", ha agregado.

Así, ha asegurado que en este nuevo año Compromís trabajará "sin descanso para mejorar la vida de los valencianos" porque como partido valenciano esa es su "razón de ser".