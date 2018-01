PSOE califica de "pésima" la gestión de Fomento y pide plazos "rigurosos" para la reanudación ferroviaria

1/01/2018 - 17:11

El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha asegurado que la "pésima" gestión del Ministerio de Fomento "ha condenado a Granada con 1.000 días de aislamiento ferroviario", por lo que ha exigido al Gobierno central que dé plazos "rigurosos" sobre la reanudación del tráfico de trenes tras la visita "propagandística" del ministro a Antequera hace un mes, "sin trascendencia alguna", para la puesta en marcha de este medio de transporte.

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

Así, Entrena ha explicado que "el PP no puede seguir negándole a Granada el tren del que disfrutan el resto de provincias españolas", ya que "se trata de un hecho insólito que está dañando seriamente al tejido socioeconómico de la provincia", según ha informado el partido en un comunicado.

Tras recordar que la provincia "está perdiendo competitividad en todos los ámbitos, sobre todo, en el sector servicios", el dirigente provincial del PSOE ha reclamado al Gobierno central "una compensación por el perjuicio que esta situación lleva generando durante todo este tiempo". "La Alta Velocidad es necesaria en una economía tan dependiente del turismo como la granadina", ha añadido.

Por este motivo, el socialista ha reclamado "igualdad de trato" para Granada porque ha considerado que "la crisis no puede ser el pretexto para convertir a esta provincia en cobaya del AVE puesto que, en ningún otro lugar de España, el Gobierno del PP ha experimentado tanto como lo está haciendo en Loja", ha expuesto.

Así, el socialista ha criticado que "no pueden decir que a esta provincia va a llegar la Alta Velocidad cuando lo va a hacer por una sola vía que pasará por túneles y puentes del siglo XIX a escasos centímetros del hormigón".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno de España "es el único responsable de esta desfachatez mayúscula que ha obligado a Granada a estar casi tres años sin trenes por unos trabajos que tienen en Loja el máximo exponente del ridículo".

Esta hecho ha sido calificado por el secretario como "una muestra más del desprecio y el castigo al que el PP tiene sometido a esta tierra desde que llegó al Gobierno en 2011". Además, ha recordado que "fue la por entonces ministra Ana Pastor la que 'descafeinó' el proyecto del AVE al descartar la construcción de la variante de Loja, así como el soterramiento en la capital"

"ENORME DESPILFARRO"

De forma paralela, el secretario general del PSOE de Granada ha aludido al "enorme despilfarro" que ha ocasionado esta obra debido a cuestiones como "los distintos modificados solicitados por las empresas concesionarias, a las que le fueron adjudicados contratos en baja temeraria, o los más de ocho millones de euros que Fomento lleva empleados desde el 7 de abril de 2015 para garantizar el servicio de bus entre Granada y Antequera".

Así, Entrena ha explicado que "si el motivo para no hacer un AVE de verdad era la falta de liquidez, no entendemos como para todos estos despropósitos no ha habido problemas económicos", a la vez que ha criticado que en otras comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Murcia "al PP no le hayan dolido prendas para llevar a cabo actuaciones de mayor entidad", ha concluido.