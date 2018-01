El PSOE recuerda a Del Olmo que ya hay "posición de Comunidad" sobre el modelo de financiación

2/01/2018 - 12:35

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, admite que no tiene "muy claro" cuál es el objeto del encuentro que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quiere mantener con los grupos políticos con respecto al modelo de financiación autonómica al recordale que ya "existe una posición" de Comunidad "apoyada y aprobada" por todos los partidos.

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante una rueda de prensa en la que el dirigente ha hecho balance de la actividad parlamentaria de su formación. En este sentido, José Francisco Martín ha asegurado que su partido, "como no podía ser de otra forma", acudirá a ese "encuentro", si bien ha insistido en que no tiene "muy claro" que se abordará en él.

El secretario general del Grupo Socialista ha recordado que la posición de Comunidad ya quedó "muy fijada" en la anterior legislatura y fue "acordada y aprobada" al inicio de ésta con los nuevos partidos políticos. En este punto, Martín ha incidido en que el Gobierno regional no solo tiene el "apoyo" del PSOE, sino también "la exigencia" de no desviarse "ni un ápice" de ese acuerdo pactado y que ha resumido en que no se "rebaje ni un euro" de la financiación que Castilla y León recibe hasta el momento.

El dirigente del PSOE ha elogiado el trabajo de Jaime Rabanal como representante de Castilla y León en el grupo de expertos que han trabajado para negociar el nuevo modelo de financiación y en el que el economista ha trasladado, a juicio de José Francisco Martín, "todos los aspectos" recogidos en el pacto alcanzado entre la Junta y las formaciones políticas para mantener el "statu quo" y que el Estado "no reduzca ni un euro" la financiación actual.

En este punto, ha reconocido estar a la espera de ver cómo se desarrollan las negociaciones entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, por lo que ha advertido a la Junta que tendrá todo "el apoyo" del PSOE, al tiempo que han mostrado su "exigencia" para que no se desvíe de lo que recoge el documento pactado.