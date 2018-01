ZEC exige disculpas de la oposición tras archivar el fiscal la denuncia por 5 posibles delitos del alcalde

2/01/2018 - 13:20

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Pablo Muñoz, ha exigido una disculpa de la oposición después de que el fiscal archivara la denuncia en la que se apuntaba que el alcalde y presidente de la sociedad municipal Ecociudad, Pedro Santisteve, podría haber cometido cinco delitos.

Prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad son los cinco posibles delitos recogidos en el Código Penal en los que el informe del letrado de Ecociudad señalaba que el alcalde podría haber incurrido cuando presidía Ecociudad y que también se podrían llegar a atribuir al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero; y la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, cuando formaban parte del consejo de administración de esta sociedad municipal antes de que dimitieran y la presidencia de Ecociudad recayera en el PP.

Este informe surge tras la comisión de investigación de Ecociudad creada a raíz de que varios miembros del equipo de equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) realizaran una visita a la planta de tratamiento de aguas y fangos de La Almozara, que gestiona la empresa Drace por una posible irregularidad en unas obras de mejora por 220.000 euros, que posteriormente motivó que el alcalde acudiera a la Fiscalía y que el caso finalmente se archivara judicialmente.

Igualmente, la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha acordado archivar la denuncia por estos posibles cinco delitos contra el alcalde que en noviembre pasado decidieron llevar ante el ministerio fiscal los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA en el consejo de administración de Ecociudad.

En rueda de prensa, Muñoz ha recordado que ha pasado casi una semana desde que el fiscal decidiera archivar "todos los delitos que se imputan al alcalde y al resto consejeros con acusaciones gravísimas, sin fundamento y no hay una disculpa de ninguno de los consejeros que llevaron al alcalde y al gobierno a la Fiscalía con acusaciones falsas".

A su parecer, se trata de una "campaña de acoso y derribo al equipo de gobierno con acusaciones falsas que se han visto refrendadas por la decisión del fiscal", pero la oposición no ha pedido disculpas, ha remachado.

DESPRESTIGIO

"Calificamos de montaje político lo ocurrido en Ecociudad, que aunque fue iniciado por el PSOE, se ha potenciado, lanzado y utilizado políticamente por el PP que se sienta en la presidencia de Ecociudad con un montaje y campaña de desprestigio al Gobierno de la ciudad", ha enfatizado.

"Todos los procedimientos fueron lógicos y razonables y también es razonable que haya un expediente sobre todo lo ocurrido en Ecociudad y que no ha sido una decisión ni arbitraria, ni injusta en las decisiones adoptadas por el alcalde" en referencia a la decisión de Santisteve de llevar ante el fiscal la gestión de la concesionaria de la planta potabilizadora de La Almozara.

"No hubo denuncia falsa y se actuó como se debía ante una actuación posiblemente delictiva" y ha agregado que "era lógico que el alcalde acudiera a la Fiscalía y le mereció crédito suficiente para poner en comunicación del juzgado la existencia de irregularidades".

Para el portavoz de ZEC, la actuación del Fiscal es un "respaldo expreso a las actuaciones del alcalde y al Gobierno de Zaragoza y es un rapapolvo a las actuaciones de la oposición, que intentaron acusar injustamente".

"Tras el varapalo de la Fiscalía, llevamos 5 días y no hemos recibido disculpa alguna, ni pública, ni privada sobre todo lo vertido y es una política reprobable. Como mínimo merece una disculpa y una asunción de responsabilidades. Además de que no es cortés, exigimos respeto al alcalde y que se rompa ese silencio vergonzante de hace una semana".

Ha argumentado que la exigencia de disculpas descansa no solo porque "agrede al equipo de gobierno del alcalde, sino porque agrede a toda la ciudad. Al acusar de 5 delitos menoscaba a la ciudad, cuya imagen ha salido muy dañada y no me preocupa tanto ZEC, sino la ciudad porque se ha cuestionado la actuación de los técnicos municipales y la ciudad. Exigimos una reparación", ha demandado.

'HOOLIGAN'

A su parecer, los actuales consejeros de Ecociudad "no son hábiles para ostentar esos cargos porque usan el consejo de administración de manera partidista, sin respaldo y en situación de desgobierno. Ecociudad no puede ser el arma arrojadiza y el instrumento partidista que utilicen estos grupos", ha reclamado.

Para el portavoz de ZEC, los consejeros de la oposición en Ecociudad tras la decisión del fiscal "deberían ser sustituidos por sus grupo de forma inmediata" y en cuanto al informe del letrado de esta sociedad municipal ha observado que "yerra 10 a 0 su valoración sobre los letrados municipales y la Fiscalía".

Se ha referido expresamente al portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, porque es el "instigador" de esta propuesta --ir a la Fiscalía-- que ha ido mucho más allá que los concejales del ayuntamiento. "Llegó a decir en el pleno que ZEC utilizaba la sociedad con fines propios en lugar del interés general y fue más allá cuando dijo que aunque el consejo de administración no lo llevara a la Fiscalía él personalmente lo haría".

Ha alertado de que Azcón "se está constituyendo en el hooligan del PP y la situación de acoso y derribo al gobierno de la ciudad esta siendo insoportable", ha observado.

Tras esta exposición, ha considerado que se exige un cambio de la sociedad hacia la izquierda y ha avanzado que en las próximas semanas los consejeros de ZEC establecerán medias para "recobrar la gestión en la sociedad y que la gestión del agua sea pública y transparente y se propondrá retomar iniciativas políticas en esa sociedad", que ha preferido no detallar.