El BNG inicia la "batalla de Rande" y pide una investigación sobre los convenios con Audasa y las obras

2/01/2018 - 13:22

Cree que el convenio de 2011 no justifica que se aplique una subida extraordinaria de las tarifas este año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

El BNG ha anunciado que comenzará de forma "simbólica" la "batalla de Rande" para "pararle los pies a Audasa" y que pedirá una investigación sobre los convenios con la concesionaria, las obras de ampliación y la propia gestión de la AP-9.

Así lo ha anunciado este martes el diputado nacionalista Luís Bará en una rueda de prensa en la que ha criticado la subida "generalizada" de peajes registrado con el inicio del año y ha acusado a Audasa de "piratería en la ría de Vigo" para "robar el tesoro de Rande".

Bará se ha referido a la cláusula incluida en el convenio con Audasa de 2011 en la que se permite una "subida extraordinaria" de tarifas al año siguiente a la finalización de obras en la infraestructura y lo ha vinculado a la "inauguración precipitada" de la ampliación de Rande el pasado 31 de diciembre.

No obstante, para los nacionalistas esta cláusula "no se puede aplicar", ya que, a pesar de esta inauguración, las obras "no se recibieron", por lo que, entre otras cuestiones, han reclamado que se investigue la pertinencia de esta subida de peajes.

Del mismo modo, Bará a calificado de "gravísima irresponsabilidad" que el ritmo de las obras de ampliación del puente se "acelerase en las últimas semanas" para poder inaugurarlas dentro del año 2017, lo que causó "un accidente grave" y que las pruebas de carga se realizasen "en medio de un temporal" para "favorecer los intereses de la empresa".

NEGOCIACIONES Y "PACTOS SECRETOS"

Luís Bará considera que existen "negociaciones y pactos secretos con la empresa para favorecer sus intereses" y ha anunciado que el BNG iniciará la "batalla de Rande" para "parar los peajes abusivos", pedir que se tomen medidas de "abaratamiento" de la infraestructura, reclamar su transferencia a Galicia e incluso estudiar un rescate de la concesión.

Tras criticar la "inútil" comisión bilateral Fomento-Xunta para la AP-9, Bará ha adelantado que el BNG pedirá una investigación sobre los convenios con Audasa de 2011 y 2013, las obras de ampliación, las condiciones laborales de los obreros y la gestión en general de la AP-9.