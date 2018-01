Puig cree limitar el cultivo de cava es una "decisión contaminada por lo político" y pide al Gobierno que "rectifique"

2/01/2018 - 13:56

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes, preguntado por la limitación de nuevas plantaciones de uva para la producción de cava, que el Ministerio de Agricultura "ha hecho muy mal en tomar esta decisión contaminada por lo político", por lo que ha reclamado que "se rectifique y que, finalmente, el cava valenciano tenga la dimensión que merece".

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado ante los medios después de visitar el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. El jefe del Consell ha puntualizado que desde el Ejecutivo autonómico no quieren "conflicto con nadie". "Somos gente de entendimiento y queremos el diálogo pero no queremos que nadie aproveche una situación coyuntural política para intentar ganar espacio en el mercado", ha reivindicado.

Puig ha puesto en valor que en la Comunitat "tenemos un magnífico cava, que además estas fiestas se ha consumido de manera muy amplia por nuestra sociedad". "Hemos hecho un grandísimo esfuerzo durante muchos años por el cava de Requena, ha sido el trabajo de los agricultores, los embotelladores, el conjunto de las bodegas, un trabajo muy grande durante mucho tiempo, que ahora se quiere ver frenado por una decisión de la Denominación de Origen, a la que no le interesa que nuestro cava continúe creciendo", ha aseverado.

Asimismo, ha matizado que el Consell es "consciente de que no puede haber un crecimiento ilimitado, pero lo que no se puede es intentar reducir nuestras posibilidades de competitividad en un ámbito en el que, en estos momentos, hay objetivamente posibilidad de crecimiento". "Es una posibilidad que no se puede frenar por los intereses de otra parte", ha zanjado.