Teresa Rodríguez lanza sus deseos para el nuevo año en un vídeo en las redes sociales: "Andalucía merece más en 2018"

2/01/2018 - 13:56

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lanzado este martes un vídeo, a través de redes sociales, en el que traslada a los andaluces sus deseos para el nuevo año que acaba de comenzar.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

"Andalucía merece más, en 2018 no solo queremos empleo, queremos buenos empleos, empleos decentes, bien pagados, empleos que nos permitan sonreír, vivir con tranquilidad y cumplir nuestros sueños, nos lo merecemos", afirma la líder del partido morado en el vídeo, grabado en la ciudad de Cádiz.

Seguidamente, Teresa Rodríguez centra sus deseos para el 2018 en la salud de una forma global y señala que en 2018 "queremos salud, queremos sanidad pública y de calidad, y también queremos salud en las escuelas, para que los niños y niñas no pasen frío en invierno y calor en verano. Queremos salud en el trabajo, queremos salud en las casas porque podemos pagar las facturas del agua, de la luz y del gas. Queremos dormir tranquilos porque podemos pagar el alquiler", agrega.

En el vídeo, lanzado a través de Twitter, Facebook y Youtube, la portavoz de Podemos desea para los andaluces que tengan "tranquilidad, porque sabemos que a nuestros hijos e hijas no les va a faltar de nada". "Queremos poder ver el futuro claro y tranquilo, nos lo merecemos", ha dicho en alusión a la infancia.

"No dejes que te digan que no merece la pena luchar por tus sueños, no permitas que te llamen iluso, que te llamen soñadora. No dejes que te digan que es imposible, imposible no hay nada en la vida, imposible no hay nada que un pueblo unido no pueda conseguir", ha manifestado Teresa Rodríguez.

Por último, la líder de Podemos en Andalucía ha pedido que la gente no permita "que te cierren las salidas, no te conformes nunca con lo injusto". "2018 va a ser nuestro año, vamos a batir juntos las olas, vamos a volver a pelear por nuestra tierra desde cada rincón de Andalucía en una nueva marea de dignidad, porque recuerda, Andalucía merece más", zanja Teresa Rodríguez.