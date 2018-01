PP: "Que la Junta alardee de transparencia es la mayor falta de escrúpulos que hemos visto en los últimos años"

2/01/2018 - 16:52

El Partido Popular de Granada ha reprochado al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, su "actitud cínica" al "alardear" de la transparencia que, según asegura, demuestra siempre la administración autonómica.

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

"Es una muestra de falta de escrúpulos y de vergüenza que estas afirmaciones procedan de un consejero de una administración que es probablemente de las menos transparentes de España, por no decir la que menos", ha criticado en un comunicado la parlamentaria del PP Eva Martín, que ha resaltado que, "sin salir de Granada, se pueden encontrar numerosos ejemplos que demuestran que la Junta es una administración opaca".

Y es que, según ha señalado, "la Junta oculta muchas cosas en Cetursa, en la Alhambra o en la sanidad". "Es una administración que incumple de forma sistemática sus promesas, que no ejecuta los presupuestos autonómicos, que no publica las listas de espera del SAS. Y después de todo eso y de que tiene a dos expresidentes en un juicio por los ERE, encima dicen que ellos son transparentes y en el Partido Popular no lo somos. Eso no se lo vamos a consentir a los socialistas de ninguna manera", ha enfatizado.

Martín también ha replicado a las declaraciones de Vázquez sobre el Centro Lorca, "puesto que el consejero ha afirmado que el legado del poeta ya habría llegado a Granada de no haber sido porque el PP puso palos en las ruedas y censuró también la labor en ese sentido del PP cuando estaba al frente del gobierno en la capital".

"El consejero se permite el lujo de criticar la gestión de otros y de hablar de que unos ponen palos en las ruedas cuando la Junta es siempre la responsable del retraso de todos los proyectos que afectan a Granada, y el Centro Lorca es sólo uno de ellos", ha hecho hincapié la parlamentaria.

Para Eva Martín, la Junta ha sido tradicionalmente "la enemiga del progreso de Granada, en vez de ser su aliada". Es una institución que ha "frenado" el desarrollo de la provincia y que "para cada solución que nosotros hemos planteado, siempre ha puesto un problema".

Por todo eso, le parece "doblemente improcedente y censurable" que el consejero "salga a la palestra para decir falsedades y para tratar de echarnos la culpa de algo que no es sino su responsabilidad y la de su partido, que es el que lleva más de tres décadas gobernando en la Junta", ha finalizado.