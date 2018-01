PP exige explicaciones a Susana Díaz por el "déficit extremo" de pediatras en la provincia

2/01/2018 - 17:00

El PP de Sevilla ha alertado del "déficit extremo" de pediatras en la provincia que, durante las vacaciones de Navidad se ha visto "agravado", y exige de inmediato a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que garantice la atención pediátrica a los niños sevillanos cubriendo las vacantes y ausencias de estos profesionales.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

A través de un comunicado, la presidenta del Partido Popular de Sevilla, Virginia Pérez, ha mostrado su indignación por la situación "precaria" que viven algunos pueblos de la provincia ante la falta de médicos pediatras. Así, menciona Aguadulce, Albaida, La Algaba, Aznalcázar, Bollullos, Umbrete, Las Cabezas, Cazalla, Espartinas, Gerena, Herrera, Marchena, Morón, Olivares, La Rinconada, El Saucejo, Utrera, Villanueva de San Juan, Villanueva del Ariscal y Villaverde como los pueblos de la provincia en los que actualmente no hay ningún pediatra.

Otros ejemplos de esta "falta de efectivos", según señala, se da "en Las Cabezas, dónde no se han cubierto dos de las cuatro plazas; en Bollullos, que tiene que compartir pediatra con Umbrete, o en la comarca de Estepa sólo hay dos pediatras para atender a los municipios de El Rubio, Casariche, Badolatosa, Gilena, Pedrera y Aguadulce.

Ante esta situación, el Partido Popular de Sevilla va a pedir "explicaciones a Susana Díaz por esta preocupante falta de profesionales médicos pediátricos en la provincia". Para ello, reclamará información detallada, pueblo por pueblo, sobre el número de pediatras que dan cobertura, la población a la que atiende y el número de horas que pasa consulta, además de solicitar información sobre el número de vacantes y bajas que se han producido durante estas navidades entre los pediatras de la provincia.

"No vamos a consentir que el gobierno de Susana Díaz pretenda normalizar el hecho de que cuando llegan las vacaciones sea lógico que no haya médicos. No sólo no es normal sino que es un auténtica barbaridad que la Junta siga jugando de esa manera con la salud de los sevillanos. La salud nunca puede estar de vacaciones y la obligación de la Junta de Andalucía es cubrir las vacantes y las bajas para garantizar la atención sanitaria", añade.

Para Pérez, la actitud de la Junta es "un despropósito" debido a que "el gobierno de Díaz ha decidido no cubrir ni una sola vacante en esta provincia". "En estos momentos hay muchos pueblos sevillanos en los que las familias se han quedado sin atención pediátrica y solo tienen dos opciones: o irse de urgencias para ser atendidos por un médico de familia, sobrecargando el trabajo de los profesionales e incrementado los tiempo de espera, o irse a un pediatra privado, con el coste que ello supone", recalca.

Para Virginia Pérez, el objetivo de la Junta es claro y es "intentar ahorrar a costa de la salud de los niños sevillanos". Por ello, exige a Susana Díaz que garantice la atención pediátrica en la provincia y a partir de ahora "cubra de manera inmediata las vacantes y ausencias que se pudieran producir entre los pediatras de nuestros pueblos".