La Junta incluye la climatización de centros como un apartado que será "constante" en sus presupuestos

2/01/2018 - 16:57

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha incluido la climatización de los centros educativos de la comunidad como un apartado que, al igual que otras problemáticas de infraestructuras como la retirada de aulas prefabricadas o la eliminación de fibrocemento (amianto), debe tener aparición "constante" en sus presupuestos anuales.

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

"Es algo que tenemos que intentar hacer más pronto que tarde, aunque no podemos abordar todas las cuestiones pendientes relativas a este aspecto en un año", ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press la consejera del ramo, Sonia Gaya, que incide en que "lo primero" que la ciudadanía debe entender al respecto es que la Junta está abordando esta tesitura.

Para Gaya, se trata de una situación que se puede ir dando cada vez con mayor frecuencia por el cambio climático, por lo cual se intentará priorizar de manera permanente a aquellos centros y zonas más susceptibles de sufrir las consecuencias del calor, "y aún así, si nos encontramos con otros centros que puntualmente, por la razón que sea, no han entrado y tienen unas circunstancias delicadas, lo abordaremos también".

Insiste la titular autonómica de Educación en que "no estamos mirando hacia otro lado" en una región con más de 1,8 millones de alumnos. En este sentido, la medida de finales del pasado curso, en la que las altas temperaturas propiciaron una orden de Educación que facultaba a las familias para no llevarlos al centro, se dio por una situación "sobrevenida y complicada por la situación climatológica. Fue una cuestión muy criticada pero es de sentido común: por mucho que queramos solucionar en tres días lo que tenemos que solucionar en varios años, no se puede", ha dicho.

Gaya ha hecho hincapié en que este conflicto no se da "ni mucho menos" en todos los centros y que las actuaciones de la Junta contemplan la remisión de un cuestionario a los centros para definir las necesidades. Las acciones más relacionadas con la mera instalación de 'splits' fotovoltaicos serán cubiertas con presupuesto de la propia Consejería: "lo que hay que hacer es priorizar esas actuaciones y poner manos a la obra en los momentos que podamos".

Por último, ha señalado que, a expensas de que puedan aparecer problemas puntuales en el ámbito de las bajas temperaturas, se abordó hace unos años un plan de renovación e instalación de calderas con una inversión "seria".