Cs pide a Espadas trabajar "desde ya" para que en Feria 2018 haya menús para celíacos e intolerantes a lactosa

2/01/2018 - 18:00

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha reclamado este martes al gobierno municipal socialista que "trabaje desde ya para que en la Feria de 2018 haya menús para personas con celiaquía e intolerantes a la lactosa".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Millán recuerda que el año pasado Cs reclamó que la medida no se pusiera en marcha "por responsabilidad", ante un gobierno "que no hizo los deberes y solo incluyó una cláusula en los pliegos de licitación, algo que no bastaba para garantizar la seguridad alimentaria de los celíacos, para lo que ni siquiera se había trasladado un protocolo a los inspectores de consumo".

El portavoz señala que se trata de una de las medidas que contempla el acuerdo presupuestario de Ciudadanos, que fomenta la "accesibilidad gastronómica, fundamental para la calidad de vida de muchos sevillanos y de sus familias y que constituye además un importante nicho de mercado para el turismo".

Así, desde Ciudadanos, aprovechando la colocación del primer tubo de la portada de la Feria de 2018, han reclamado que el gobierno socialista "tenga previsión con los más de 7.000 celíacos sevillanos y los miles de intolerantes a la lactosa", para lo que insta a que se pongan a trabajar desde siguiendo las indicaciones de la Asociación de Celíacos de Sevilla "con el fin de que en abril las casetas públicas cuenten con todo lo necesario para garantizar la existencia de menús adaptados y la seguridad alimenticia de las personas con estas intolerancias", algo que se traduce en "personal debidamente formado, así como en la adaptación de las cocinas con módulos independientes que eviten intoxicaciones".

Millán ha finalizado poniendo en valor la apuesta de Ciudadanos porque Sevilla sea "un referente en accesibilidad gastronómica", una política que Cs impulsa en los distintos acuerdos presupuestarios en el Ayuntamiento y en la propia Diputación. "Son miles de sevillanos los afectados, además de los turistas que nos visitan, y debemos trabajar para mejorar su calidad de vida y su integración social con absoluta normalidad, algo que servirá de ejemplo para otras capitales", recalca.