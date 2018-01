El Teatro Cervantes de Málaga acogerá este fin de semana 'Disney in concert'

2/01/2018 - 18:05

El Teatro Cervantes de Málaga acogerá 'Disney in concert: magical music from the movies', desde este viernes 5 de enero hasta este domingo, el espectáculo sinfónico "más completo" de Disney que contará con una "gran orquesta" de más de 70 músicos dirigida por el maestro malagueño Arturo Díez Boscovich.

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

Tras su "exitoso" paso por el Starlite Festival de Marbella, el Palau de les Arts de Valencia y el Auditorio del Fórum de Barcelona con casi todas las localidades agotadas, este espectáculo llega por primera vez a Málaga capital, según ha informado este martes la organización en un comunicado.

Además, ha "triunfado en los espacios más emblemáticos" del mundo como el Lincoln Center, Royal Albert Hall, la Casa de la Ópera de Sydney, Tokyo Forum o el Hollywood Bowl. Una orquesta sinfónica interpretará las bandas sonoras de las películas más famosas de Disney, como las canciones de 'Pocahontas', 'Aladdín', 'El Rey León', 'El Libro de la Selva', 'El Jorobado de Notre Dame', 'Piratas del Caribe', 'La Sirenita' y 'Frozen'.

En 'Disney in concert' tampoco faltan las melodías de clásicos como 'Mary Poppins' y su famoso 'Supercalifragilisticoexpialidoso', han informado, apuntando que Anabel Alonso será la encargada de presentar este "mágico viaje musical por los éxitos más icónicos de Disney" acompañados de las imágenes de las películas en pantalla gigante.