El equipo de gobierno de Marbella licita el servicio de seguridad de la Copa Davis por 39.000 euros

2/01/2018 - 18:44

El portavoz municipal de Marbella (Málaga), Félix Romero, ha anunciado este martes que el equipo de gobierno ha licitado el servicio de seguridad de la primera ronda de la Copa Davis de tenis, que albergará el municipio entre el 2 y 4 de febrero y en la que España se enfrentará a Gran Bretaña.

Romero, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha indicado que el importe de la licitación es de 39.000 euros y que el Ejecutivo municipal confía en que el evento deportivo sea uno de los "hitos" que se conviertan en la imagen de Marbella durante 2018.

El equipo de gobierno también ha aprobado en junta de gobierno las contrataciones de componentes y neumáticos de la flota municipal y del servicio de interpretación de detenidos de la Policía Local y licencias urbanísticas por importe de unos dos millones de euros para las reformas de dos viviendas valoradas en 563.000 euros cada una y otra de 998.000 euros. También ha acordado de forma inicial el estudio de detalle de una parcela de 17.000 metros cuadrados de superficie.

Romero ha señalado que el equipo de gobierno aprobó en diferentes juntas celebradas en diciembre facturas de 2017 por valor de diez millones de euros. El jueves, el Ejecutivo municipal dio el visto bueno a abonos por importe de 2,1 millones de euros y el viernes hizo otro tanto por valor de 1,6 millones.

"En el cómputo de la última semana del año, la cifra ascendió a 7,7 millones de euros y en diciembre, a los diez millones. El objetivo es empezar el año lo más descargado posible en cuanto a las obligaciones de pago de la Corporación", ha señalado.

Por otra parte, el portavoz municipal ha reiterado la importancia de que el Ayuntamiento empiece el año con los presupuestos municipales de 2018 en vigor. Romero ha recordado que los dos últimos presupuestos municipales comenzaron a aplicarse cuando sus respectivos ejercicios anuales ya habían comenzado.

"Las ventajas de contar con unas cuentas aprobadas desde el inicio del año son, en primer lugar, el hecho de que el Ayuntamiento cumpla con lo que marca la ley en relación a tener en vigor los presupuestos a principios del ejercicio. En segundo lugar, permite a la Corporación municipal asumir los proyectos de la ciudad con todo el año por delante, lo que no sucede cuando se aprueban a mitad de año", ha concluido.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por otro lado, el concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), José Bernal, ha asegurado este martes que el gasto para organizar la primera ronda de la Copa Davis de tenis, que enfrentará a España contra Gran Bretaña en el municipio entre el 2 y el 4 de febrero, rondará los dos millones de euros, lo que contrasta, ha señalado, con que los presupuestos municipales de 2018 no recogen inversiones en instalaciones deportivas.

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha destacado que su formación apoya que Marbella acoja grandes eventos deportivos, pero "dentro de una moderación en el gasto que nos aleje del despilfarro y permita inversiones para el deporte base".

"No podemos estar de acuerdo con que se destinen dos millones de euros a la Copa Davis sólo para que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, amplíe su álbum de fotos y, mientras tanto, los deportistas del municipio se queden sin inversiones", ha señalado.

Según Bernal, el equipo de gobiernos ha licitado un servicio de asesoramiento y supervisión por un importe de un millón de euros recogido en los presupuestos de 2017 y que ha supuesto la eliminación de obras como la piscina de Guadaiza, en el núcleo de población de San Pedro, o el cerramiento de un polideportivo en el distrito de Nueva Andalucía, por valor de 600.000 euros, el proyecto y dirección de obras de la piscina cubierta de Marbella, que estaba dotado con más de 200.000 euros, o diversas mejoras en pistas de frontenis.

"El PP se salta el techo de gasto en 36 millones de euros y abandona el deporte base. En los presupuestos de 2018 no aparece tampoco la reforma del Serrano Lima -un complejo deportivo de Marbella-, ni del Paco Cantos -el polideportivo municipal-, ni las mejoras en el Vigil de Quiñones -un recinto forestal con instalaciones deportivas- ni las actuaciones en la pista de atletismo", ha agregado Bernal.

El concejal del PSOE ha puesto en duda el retorno que tendría la celebración del torneo para Marbella en el caso de que llueva durante el fin de semana en el que se disputa la competición o de que no jueguen los dos mejores tenistas de cada selección, Rafael Nadal y Andy Murray. "Son riesgos importantes que, quizá, no se han valorado lo suficiente a la hora de destinar estos dos millones de euros de dinero público sólo para gloria de la alcaldesa", ha agregado.

Bernal ha indicado que, frente al modelo de eventos deportivos que impulsa el PP, el Ayuntamiento recuperó, durante el periodo de gestión del PSOE, el Grand Prix de Gimnasia Rítmica tras siete años de ausencia en el municipio o la celebración, durante cuatro temporadas, del Ironman, cuyo coste para las arcas municipales será de 600.000 euros y traerá a Marbella durante una semana a unas 8.000 personas de alto poder adquisitivo.

"Decimos sí a los grandes eventos deportivos, pero siempre que no supongan, como parece evidente que ocurrirá con la Copa Davis, que desaparezcan las inversiones en instalaciones deportivas y del deporte base", ha añadido.

CONCEJAL DE DEPORTES

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Mérida, ha respondido que el desembolso inicial para sufragar la eliminatoria no superará los 1,2 millones de euros, cuantía a la que se le restará los beneficios que se logren por la venta de las entradas, las aportaciones de los patrocinadores y el retorno comercial.

Mérida ha señalado a través de una nota de prensa que los presupuestos de 2018 recogen dos millones de euros para infraestructuras deportivas, entre las que ha destacado el cerramiento del polideportivo de Nueva Andalucía o el proyecto para construir una piscina homologada y que se están acometiendo las mejoras en el complejo deportivo del Serrano Lima y en las pistas de frontenis, que se culminarán en dos semanas.

"La celebración de la Copa Davis es una cita deportiva histórica para la ciudad. Bernal no se entera o miente y no sé qué es más grave. Parece que no sabe qué ocurre en su ciudad", ha indicado Mérida, que ha asegurado que la ejecución presupuestaria en Deportes en 2017 que materializó el PSOE hasta el pasado agosto, cuando se concretó el cambio de gobierno tras la moción de censura, apenas era del 15 por ciento.