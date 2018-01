Los Palacios critica aumento de precio de peaje de AP-4 y exige compromiso claro del Estado para liberalizarla

2/01/2018 - 20:50

Pide la liberación parcial por la obra del desdoble, que "no estará en plazo", ante el "peligro" de ir entre Los Palacios y Dos Hermanas

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha criticado el aumento de precio en el peaje de la AP-4, que se ha hecho ya efectivo, a la par que ha reclamado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que se produzca un compromiso "claro" con la liberalización, sin generar dudas con lo que ocurrirá a partir del 31 de diciembre de 2019.

Valle ha señalado a Europa Press que mientras "no exista alternativa de autovía gratuita, no queda más remedio que elegir entre pagar el peaje o jugarse el tipo en la N-IV". Además, advierte de que los problemas se han acrecentado en los últimos meses ante el incremento de vehículos en la carretera que se está experimentando.

Así, respecto a la liberalización del peaje, advierte de que el problema es que "no hay compromiso del Gobierno", ya que recuerda que se asegura que no se va a prorrogar la concesión "pero no dice que si el peaje quedará libre o no". "No están hablando claro y tememos que, cuando termine la concesión, el Gobierno continúe el peaje por otro mecanismo, como podría ser una prórroga de la concesión. No sería la primera vez", lamenta.

Ante todo ello, advierte de que "siempre se habla del peaje de Las Cabezas", pero también hay que pagar entre Los Palacios y Dos Hermanas, algo que tiene actualmente la "dificultad añadida de las obras del desdoble" por lo que Valle pide que se libere parcialmente el peaje hasta que éstas terminen. "Cada vez hay más dificultar para transitar por la N-IV y eso que aún no han empezado por la obra grande de ingeniería", incide.

Ha mostrado su preocupación, además, por que el Gobierno "no cumplirá" el compromiso de tener el desdoble en junio de 2018, teniendo en cuenta que hace unas semanas desde el Ministerio de Fomento se señaló que la actuación estaba al 25 por ciento. "Es imposible materialmente que estén terminadas en junio y, mientras tanto, vamos a seguir sufriendo las obras del desdoble, que son necesarias pero provocan molestias, por lo que se deben buscar alternativas para que el peaje de Los Palacios desaparezca y se pueda transitar con seguridad hasta Dos Hermanas", recalca.