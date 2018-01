Junta subraya que el PP es "el único responsable del déficit" de pediatras y otros especialistas

2/01/2018 - 21:41

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Sevilla ha subrayado que el PP es "el único responsable del déficit de pediatras y de otros muchos especialistas en toda España, con su falta de planificación y su falta de respuesta a las reiteradas peticiones que le ha hecho la Administración sanitaria andaluza y el resto de comunidades autónomas para que se incrementen las plazas de formación (EIR) en todas las especialidades deficitarias".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

De esta manera responde el Gobierno andaluz responde a la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que este martes ha alertado del "déficit extremo" de pediatras en la provincia que, durante las vacaciones de Navidad se ha visto "agravado", y exige de inmediato a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que garantice la atención pediátrica a los niños sevillanos cubriendo las vacantes y ausencias de estos profesionales.

A través de un comunicado, Pérez ha mostrado su indignación por la situación "precaria" que viven algunos pueblos de la provincia ante la falta de médicos pediatras. Así, menciona Aguadulce, Albaida, La Algaba, Aznalcázar, Bollullos, Umbrete, Las Cabezas, Cazalla, Espartinas, Gerena, Herrera, Marchena, Morón, Olivares, La Rinconada, El Saucejo, Utrera, Villanueva de San Juan, Villanueva del Ariscal y Villaverde como los pueblos de la provincia en los que actualmente no hay ningún pediatra.

Por su parte, la Junta ha recordado que en el último Consejo Interterritorial, la propia consejera de Salud, Marina Álvarez, junto al resto de consejeros autonómicos, puso de manifiesto esta realidad y la necesidad de poner en marcha de manera inmediata medidas para resolver una situación que "no es nueva y que el PP y sus dirigentes deberían conocer sobradamente si de verdad están preocupados".

"Sorprende que en un nuevo ejercicio de cinismo, prepotencia e hipocresía, el PP busque ahora culpables y responsables en Andalucía, cuando si de verdad quiere ayudar a resolver este problema, debe exigirle a su partido que responda a lo que durante los últimos años vienen reivindicando las comunidades autónomas y que es competencia exclusiva del Gobierno de España, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Sanidad", ha criticado la Junta.

De otro lado, la Delegación Territorial ha valorado que el Gobierno andaluz está haciendo su parte y está aumentando dentro de sus posibilidades la formación de especialistas en pediatría, "pero el Ministerio debe hacer su parte como se le está solicitando".

"En Andalucía se siguen haciendo esfuerzos para que las plantillas existentes de Pediatría no mermen y, cuando no existen suficientes pediatras, pueda garantizarse la atención pediátrica por médicos de familia que están perfectamente capacitados y cuentan con la formación necesaria para atender a estos menores en el nivel de atención primaria", ha añadido al respecto.

Mientras en la provincia de Sevilla, la sanidad pública cuenta con cerca de 300 pediatras de atención primaria, una cifra que se ha mantenido "estable" en los últimos cuatro años, a los que se suman todos los especialistas en medicina de familia que garantizan la atención pediátrica en aquellas zonas "donde no ha sido posible contratar a pediatras por su escasez en la Bolsa de Empleo". Asimismo, Salud ha apuntado que habría que sumar a estos profesionales de atención primaria, todos los pediatras y resto de especialistas que garantizan la asistencia pediátrica en los hospitales públicos.

Este equipo de profesionales ofrece una atención de calidad a todos los menores que viven en Sevilla, "aunque al PP le guste usar la demagogia y la salud como arma arrojadiza incluso cuando se trata de niños y niñas", ha lamentado.

A juicio de la Junta, el PP "comete un grave error cuando intenta generar alarma hablando de situación precaria en algunos pueblos de Sevilla, dando a entender que los médicos de familia no tienen la capacitación suficiente para atender a los menores cuando no es posible la contratación de pediatras, mostrando otra vez un profundo desconocimiento de las especialidades médicas, de sus planes formativos y del funcionamiento de los centros de atención primaria en cualquier punto de España, además de faltar al respeto de los profesionales de medicina de familia".

En este sentido, la Junta pide al PP que "deje de incitar a usar la sanidad privada a los sevillanos, que la sanidad pública da una respuesta adecuada y con garantías para cualquier problema que pueda tener un menor en la provincia".

Por todo ello, el Gobierno andaluz "le pide al PP que demuestre algo de escrúpulos en sus críticas y en la oposición que ejerce como partido político, ya que estos son los únicos motivos que hay para no poder contratar a más pediatras, nunca economicistas, como quiere hacer creer el PP. En Andalucía, el dinero no es lo que mueve la gestión sanitaria y los recursos de la sanidad pública, como sí lo mueve para el PP donde gobierna. Que deje de pensar el PP que el Gobierno andaluz escatima en garantizar la mejor sanidad pública, ya que no lo hace, señora Pérez, porque con la salud no se juega".