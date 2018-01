Andueza afirma que el PSE tiene las "ideas muy claras" y no tiene que hacer "ningún tránsito" en materia de autogobierno

3/01/2018 - 9:57

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario adjunto, Eneko Andueza, ha afirmado que su partido tiene las "ideas muy claras" en materia de autogobierno y no tiene que hacer "ningún tránsito" por lo que considera "un poquito de mal gusto" que el PNV les diga lo que "tienen que hacer en su casa".

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a las palabras de la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que aseguraba que el PSE-EE debe hacer un "tránsito" en materia de autogobierno y deberá "luchar y defender" ante el PSOE "algunos de los posicionamientos que les adecuen más a la realidad social de Euskadi".

Andueza ha indicado que a él no le gusta "entrar en casa de los demás" por lo que le parece "un poquito de mal gusto" que Atutxa les dijera "lo que tenemos que hacer en nuestra casa". "Nosotros no nos dedicamos a decir a ellos lo que tienen que hacer en la suya", ha manifestado.

El dirigente socialista ha añadido que no cree que el PSE-EE tenga que hacer "ningún tipo de transición ni los deberes en casa" porque el posicionamiento del partido "es el que es".

"Tenemos las ideas muy claras, tanto a nivel estatal, federal como a nivel de Euskadi. No creemos que tengamos que hacer ningún tipo de transición. Si me parece de poco gusto que nos digan que es lo que tenemos que hacer, tampoco me parece muy correcto que, de alguna manera, quieren hacer una especie de envolvente para que el PSE-EE termine convirtiéndose en algo que no es", ha asegurado.

Andueza ha afirmado que la vía que se abrió con el acuerdo de Gobierno con el PNV asentó "las bases de un camino" que lleva a "centrarnos en lo que realmente importa a nuestros ciudadanos" y es "la resolución de sus problemas cotidianos". "Es en lo que tenemos que centrarnos y no en otro tipo de ensoñaciones que, a la vista está de lo que ha pasado en Cataluña, no nos llevan a ningún sitio, sino a enredarnos, a enfrentarnos y a dividir a la sociedad", ha añadido.

