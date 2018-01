Cifuentes ha hablado con Rajoy sobre la candidatura a la Alcaldía de Madrid pero insiste en que todavía no toca

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha reconocido que sí ha hablado con el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, sobre el momento en el que se decidirá el candidato a la Alcaldía de Madrid pero insiste en que "todavía no toca" hablar de personalismos.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Sí, he tenido oportunidad de hablar con el presidente de que habrá un momento en el cual habrá que decidir cuál va ser el candidato o la candidata. Indudablemente no se ha planteado la candidatura de ninguna persona, absolutamente de ninguna, porque todavía no toca", ha indicado Cifuentes a preguntas de los medios de comunicación en la Real Casa de Correos.

La dirigente madrileña cree que ahora "no es importante quien sea el candidato o la candidata del PP", ya que en el momento actual lo que es importante es que su formación ahí donde está gobernando, en la Comunidad y en los ayuntamientos, lo haga "con eficacia".

"El debate de los personalismos se lo dejamos a otros partidos, que parece que están más preocupados de quién va a ser el o la cabeza de cartel", ha trasladado, para a continuación apostillar que ellos se dedican "a lo importante que es resolver problemas".

En este sentido, ha destacado la oposición "leal y eficaz" que se está haciendo desde el Grupo Municipal Popular en la ciudad de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida. Cifuentes ha hecho hincapié en que están ocupados en "escuchar a los ciudadanos, salir a la calle para saber qué cosas se están haciendo bien y cuáles mal". "Esto es lo que nos preocupa y creo que es lo que preocupa al presidente, Mariano Rajoy", ha señalado.

La presidenta autonómica cree que "cuando llegue el momento, que será bastante más adelante" ya se planteará el debate de los candidatos pero ha insistido en que eso ahora "no es importante". En este sentido, ha recordado que "todavía quedan 18 meses para eso" y que ahora "ni de lejos" toca hablar de ellos. "No vamos a distraernos ni un solo minuto abriendo un debate que no es importante para los ciudadanos. Preferimos seguir destinando nuestro tiempo a seguir trabajando", ha finalizado.