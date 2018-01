El Liceu repone la ópera cómica "de temperatura sensible" 'L'Elisir d'amore' este enero

3/01/2018 - 13:53

Jessica Pratt y Pavol Breslik protagonizan esta pieza

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El Gran Teatre del Liceu acogerá desde el domingo y hasta el 28 de enero la reposición de la ópera cómica "de temperatura sensible" 'L'Elisir d'amore', de Gaetano Donizetti, con dirección escénica de Mario Gas y musical de Ramón Tebar.

En rueda de prensa este miércoles, Mario Gas, ha explicado que esta ópera --que abordó en 1983 por primera vez y produjo para el Liceu en 1998-- no ha cambiado, pero ha reivindicado su lectura: "No es una obra exactamente cómica, sino con un tratamiento cómico que deviene sensible", ha relatado Gas, que ya tuvo la reposición de la obra en el Liceu en 2005 y 2012.

Gas ha ensalzado la vertiente musical de la ópera: "La música también es argumento, trama y temperatura sensible, sensual y sentimental", ha dicho, subrayando que no es sólo un sainete cómico, sino que hay emociones verdaderas, no sólo pasadas por el tamiz de la comicidad, sino con verdaderos sentimientos.

"Es bueno no quedarse con el esquematismo y escuchar de qué habla la trama. Es una obra cómica pero con sensibilidad seria, que hace que transite por caminos muy directos y populares enganchados a la dermis", ha sintetizado Gas.

Ha destacado también que será la primera ocasión en la que la mano de José Antonio Gutiérrez no estará presente en la ejecución directa de la puesta en escena -tras su fallecimiento hace tres años--, y que su presencia se reemplazará con Valentina Carrasco.

Ramón Tebar ha destacado la modernidad de la música de Donizetti respecto a sus contemporáneos Vincenzo Bellini y Gioachino Rossini: "Rossini estaría más arraigado a la tradición clásica, mientras que Bellini desarrolla más la expresividad de la línea melódica, y Donizetti es el más moderno, también en la instrumentación y su estilo, sobre todo lo relacionado con el color".

Por ejemplo, ha detallado que el aria 'Una furtiva lágrima', cambia el color de la instrumentación al usar Donizetti el fagot, utilizado más para momentos cómicos: "Él lo usa para una aria triste".

PERSONAJES DISTINTOS

La soprano Jessica Pratt, en el papel de joven campesina Adina, ha explicado que su personaje cómico e independiente tiene como rareza que está en control de su destino porque "puede decidir con quién, cómo y cuándo se casa", lo que lo distingue de la mayoría de personajes y de este tipo de óperas.

En el papel de joven campesino Nemorino, el tenor Pavol Breslik, ha explicado que en esta producción el personaje, que suele presentarse como simple y tonto, aquí es tímido: "Me gusta porque lo vemos desde otra perspectiva".

"La música habla por él y es interesante que desde esta timidez intenta acercarse a Adina, pese a que ella es inalcanzable", ha explicado Breslik, que ha subrayado como exigencia vocal del papel la esperada aria 'Una furtiva lágrima'.