Bendodo insiste en que "no hay novedad" sobre el candidato del PP a la Alcaldía de la capital

3/01/2018 - 14:55

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que "no hay ninguna novedad" en cuanto al candidato de la formación a la Alcaldía de la capital malagueña y ha recordado que el partido comienza la próxima semana el proceso de elección de candidatos de todos los municipios de la provincia, lo que se prolongará hasta primavera.

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa de balance del año 2017, ha indicado que el PP "un año antes" de las elecciones municipales, que en este caso serían el 9 de junio de 2019, siempre tiene elegidos sus candidatos "y si es antes pues mejor". Esta elección se hará en los distintos municipios "en función de las circunstancias".

Así, ha explicado que "tenemos un año para elegir a los candidatos y queremos hacerlo con la mayor tranquilidad posible, bien, en todos los municipios", al tiempo que se pretende "centrar nuestro trabajo de partido en otras cuestiones que no sean elegir personas, sino hablar de proyectos".

Sobre si volverá a ser candidato a la Diputación, su respuesta ha sido: "Yo no digo nada"; apuntando que le ilusiona "muchísimo la idea de trabajar por Málaga, que es lo que hago hoy" y que "todas las ideas son seductoras, temas regionales, nacionales y locales" en cuanto a retos políticos. Sobre las declaraciones del exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga Mario Cortés sobre que no hay tiempo para posicionar a un nuevo cabeza de cartel en la capital, ha señalado que no entra a valorar la opinión personal de un compañero "esté más de acuerdo o no".

En este proceso de elección de candidatos, Bendodo ha indicado que en el caso de Andalucía, en el PP "no descartamos" un adelanto de las elecciones autonómicas en 2018 "en función de cómo le vayan los intereses a la presidenta andaluza, Susana Díaz", lo que supondrá "que interfiera en el nombramiento de candidatos a las municipales".

El presidente de los 'populares' malagueños ha manifestado que el partido en la provincia "está funcionando y la secretaria general en Málaga, Patricia Navarro, lidera la estrategia de renovación de las estructuras, con el 50 por ciento de las asambleas locales ya celebradas".