La traducción al alemán de 'Mallorca a la cuina', premiada con el premio Gourmand

3/01/2018 - 15:14

El libro de cocina 'Mallorca a la cuina', editado por Souvenir Ediciones, ha recibido el premio Gourmand a la categoría de libro de cocina traducido de los Gourmand World Cookbook Award 2018.

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

La traducción, titulada 'Mallorca in der küche', contó con el apoyo de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, a través de la línea de subvenciones para traducciones del Institut d'Estudis Baleàrics.

El texto es de Margalida Castells y las ilustraciones de Mar Oliver, ambas mallorquinas. Souvenir Ediciones es una editorial mallorquina que tiene entre sus objetivos dar a conocer los valores patrimoniales de la isla (entre ellos, la gastronomía) entre residentes y turistas.

Ahora, el libro compite con otros libros de cocina traducidos de todo el mundo para obtener el premio 'Best in the world' de mejor libro de cocina traducido del mundo. El ganador final se sabrá el día 26 de mayo de 2018 durante la ceremonia que se celebrará a Yantai (China).

A partir de ahora 'Mallorca in der Küche', igual que todos los libros participantes en esta edición, pasará a formar parte de la exposición permanente del Center for Gourmand Books, un centro expositivo dedicado a la gastronomía que se abrirá el próximo febrero en Angers (Francia).

Además, también está previsto que todos los libros participantes al concurso se expongan tanto en Yantai, durante los días de celebración de los premios 'Best in the world' de Gourmand International, como en la Feria del Libro de Frankfurt de 2018.