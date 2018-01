Lambán dice que el Gobierno de Aragón no ha enviado a alcaldes de Lérida el libro 'Tejidos de vecindad'

3/01/2018 - 15:32

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado no entender la reacción de algunos alcaldes de pueblos de Lérida, que están devolviendo el libro 'Tejidos de vecindad', una publicación que el presidente aragonés ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no ha enviado a esos municipios.

HUESCA, 3 (EUROPA PRESS)

Algunos alcaldes de pueblos de Lérida han recibido este libro como regalo de Navidad. En su prólogo, el presidente aragonés, Javier Lambán, y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez, ambos socialistas, critican el proceso independentista y la negativa de la Generalitat a cumplir las sentencias sobre los bienes de Sijena.

Al respecto, Lambán ha señalado que el Gobierno de Aragón "no ha regalado a diestro y siniestro ese libro", sino que solo ha realizado algunos envíos "puramente institucionales" al Jefe del Estado, al presidente del Gobierno y a algunas autoridades.

"No sé por qué vía les ha podido llegar, pero no me podrán devolver un regalo que yo no he hecho", ha sentenciado el presidente de Aragón, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el alcalde de Huesca, Luis Felipe.