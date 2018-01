Educación.-Junta retira en 2017 un total de 47 aulas prefabricadas en seis centros escolares públicos de Málaga

3/01/2018 - 16:05

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha retirado en 2017 un total de 47 aulas prefabricadas en seis centros escolares públicos malagueños.

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, ha retirado 26 de estas estructuras en el colegio Indira Gandhi, en Las Lagunas del municipio malagueño de Mijas; 14 en el de Las Naciones en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, dos en el colegio San Faustino del núcleo de Benajarafe, también en dicha en la localidad veleña; dos en el de Santa Teresa de Marbella (Málaga), dos en el CPR Torrejaral de Valle Niza, en Vélez-Málaga; y una en el colegio Miguel Hernández en Los Núñez, en el municipio malagueño de Almogía, según ha informado este miércoles la Junta.

La Consejería de Educación está llevando a cabo un plan de retirada de aulas prefabricadas que ha supuesto en 2017 la supresión de 185 de estas instalaciones provisionales, "superando así el objetivo de las 181 que se había marcado para este ejercicio", ha señalado. Estas retiradas han beneficiado a 43 centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Actualmente, en las provincias de Córdoba y Jaén ya no hay ningún módulo prefabricado.

La eliminación de estas aulas ha sido posible "gracias a la finalización de obras que han creado nuevos espacios definitivos en estos centros o por no ser ya necesarias estas instalaciones para atender la demanda de escolarización", ha detallado en un comunicado.

Por provincias, además de las 47 aulas prefabricadas que han dejado de estar en servicio en centros escolares de Málaga, se han retirado 42 aulas en nueve centros de Granada, 32 aulas en ocho centros de Sevilla, 26 aulas en cinco centros de Almería, 24 aulas en nueve centros de Cádiz, diez aulas en cinco centros de Huelva y cuatro aulas en un centro de la provincia de Córdoba.

Asimismo, ha recordado que entre septiembre de 2015 y 2016 se retiraron ya un total de 206 aulas prefabricadas en Andalucía. Por esta reducción, en la actualidad son sólo 233 los módulos prefabricados que estén en uso en los centros escolares andaluces, lo que supone una reducción neta del 37,5 por ciento respecto a los 373 edificios existentes en septiembre de 2012.

PLAN DE ACTUACIONES

Desde 2015 la Agencia Pública Andaluza de Educación está ejecutando un plan de actuaciones de obras específicamente dirigido a crear espacios que permitan la supresión de prefabricadas.

A esta programación se suman las retiradas de prefabricadas que se han producido como consecuencia de la finalización de grandes obras realizadas dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas, como el nuevo instituto de El Toyo en Almería, las ampliaciones del instituto Fernando Quiñones y del colegio San José Obrero en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Como también del nuevo colegio de Churriana de la Vega y la sustitución del colegio Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes en Granada, el nuevo colegio Indira Gandhi de Mijas en Málaga y los nuevos colegios de Mairena del Aljarafe y Burguillos en la provincia de Sevilla, entre otras.

Las aulas prefabricadas son un recurso "necesario en el sistema educativo para hacer frente a incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro", así como para hacer "compatible" la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en aquellos casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos.

Actualmente no están previstas nuevas implantaciones de prefabricadas en los centros escolares, habiéndose producido las últimas al comienzo del curso escolar actual para atender las necesidades de escolarización o de ejecución de obras.