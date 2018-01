Paro.- CCOO y UGT alertan de la "precariedad" laboral y reclaman un empleo "de calidad"

Las uniones provinciales de CCOO y UGT han alertado de la "precariedad" laboral al hilo de los datos de paro dados a conocer este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social --que reflejan que el desempleo ha caído en la provincia de Sevilla durante el pasado mes de diciembre en 3.431 personas--, y han coincidido en reivindicar un empleo "de calidad".

"En este 2018 necesitamos que se cree empleo de calidad para que los trabajadores puedan salir de una vez de la crisis", ha afirmado el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, José Manuel Brenes, quien, en un comunicado, también ha manifestado que "Sevilla no puede seguir a merced de los vaivenes de la temporalidad que marcan las campañas turísticas o el sector del comercio".

Y es que, según CCOO, han sido "las contrataciones temporales de cara a las campañas de Navidad y Rebajas en los sectores del turismo y el comercio" las que "han posibilitado que en Sevilla baje el paro en diciembre en 3.431 personas", y se están produciendo "récords de temporalidad y precariedad en el empleo" en la provincia, de forma que "96 de cada 100 contratos que se firmaron el pasado mes fueron temporales".

Desde CCOO ponen de relieve que "el paro ha bajado en Sevilla menos que en el resto de Andalucía y el conjunto del Estado", y, en datos internuales, "la provincia también sale peor parada que la media del Estado", ya que, en Sevilla, "el paro ha descendido de enero a diciembre un 6,81 por ciento, frente al 7,84 por ciento del conjunto de España", según recoge el sindicato, que apunta igualmente que "los datos también son peores que en el año anterior", 2016, cuando el paro registró un descenso del "8,25 por ciento".

Desde CCOO consideran que, "a este ritmo de descenso del desempleo, tardaremos mucho en volver a los niveles de paro de antes de la crisis, y la brecha laboral entre Sevilla y el conjunto del Estado se irá incrementando".

El secretario de Empleo de CCOO en la provincia añade que, "cualitativamente, el empleo que se está creando es de una calidad bajísima, sustentado en contratos temporales, salarios de miseria, precariedad en las condiciones laborales y una incertidumbre total que impide que los trabajadores puedan hacer planes de futuro y, en muchos casos, vivir con dignidad en el presente".

Desde CCOO aseguran que, durante este año 2018, "seguiremos luchando para derogar las reformas laborales y por el empleo de calidad frente a los contratos precarios", y apuestan por "potenciar" en Sevilla "sectores estables como el industrial".

UGT: MÁS DE 200.000 SEVILLANOS SIGUEN EN PARO

Por su parte, desde UGT han puesto el foco en que "201.199 sevillanos continúan en situación de desempleo", y la bajada de paro registrada en la provincia "viene impulsada principalmente por los servicios".

Desde UGT destacan en un comunicado también que, actualmente, "67.799 sevillanos desempleados no reciben ninguna prestación, es decir, el 33,70 por ciento no reciben ninguna ayuda", así como ponen de relieve que "el nueve por ciento del paro de la provincia es de jóvenes menores de 25 años", y "el 50,91 por ciento de nuestros jóvenes no ha trabajado nunca".

El sindicato constata que "se han firmado 87.479 contratos en la provincia durante el mes de diciembre", una cifra que es "sustancialmente menor" que la de contratación "de los últimos meses del año 2017". Además, "sólo el 4,10 por ciento de los contratos firmados es indefinido".

Tras reconocer que se ha registrado una subida de afiliación a la Seguridad Social "de 2.422 personas (+0,34%); y ha aumentado en 23.813 con respecto a diciembre de 2016 (+3,45%)", desde UGT señalan que, "para recuperar los niveles de afiliación anteriores a la crisis, las altas deberían crecer un 3,05 por ciento". También avisan de que "los datos actuales sólo son equiparables a los de finales de 2009, es decir, son ocho años de precariedad en niveles de afiliación".

Así las cosas, desde UGT Sevilla señalan que "el paro sigue siendo el principal problema de Sevilla y su provincia, y aunque se produce una mejora en los datos de empleo, los mismos vuelven a evidenciar una precarización del mercado laboral y una precarización de la protección por desempleo".

En esa línea, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha alertado de que "casi 34 de cada 100 desempleados no reciben ningún tipo de prestación por desempleo", lo que supone "un auténtico drama para las familias, que ven cómo a la tragedia que supone no encontrar empleo se une la pérdida de derechos sociales".

Desde UGT Sevilla insisten en reclamar "la puesta en marcha de un plan de choque por el empleo, junto a políticas activas de empleo que acaben con las desigualdades y la pobreza". Piden así "un plan que dirija sus esfuerzos sobre los más necesitados, un modelo productivo que piense en la creación de empleo, que piense en la industria para nuestra provincia".

Finalmente, el sindicato también reclama un aumento de "la calidad del empleo y la protección a los desempleados", algo que "sólo es posible con un plan de choque por el empleo que cree trabajo de calidad y con derechos, salarios dignos, y que asegure la protección social de las personas desempleadas".