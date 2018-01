CCOO PV dice que la reducción del desempleo tiene "sombras" por la temporalidad y la precariedad laboral

3/01/2018 - 16:47

CCOO PV valora la disminución del paro en el mes de diciembre y en el registro interanual, aunque lo atribuye a la campaña de Navidad y a los ciclos del mercado laboral valenciano. Además, considera que la reducción "arroja sombras, centradas en la temporalidad y en la destrucción de empleo de calidad por empleo precario, con el empobrecimiento generalizado de los trabajadores".

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La central sindical valora la reducción del paro en la Comunitat en 5.985 personas el mes de diciembre (un 1,53% menos), y de 33.258 personas en 2017 (-7,94%), bajada que, "sin embargo, sigue siendo insuficiente para la autonomía y que arroja muchas sombras tras analizar y contextualizar los datos".

"La reducción se produce en un mes marcado por las festividades navideñas y por el adelanto de la campaña de rebajas. Esta situación conlleva que el mayor descenso del paro registrado se haya producido en el sector servicios, donde el desempleo se ha reducido en diciembre en 5.678 personas", han indicado las mismas fuentes.

Más allá de los datos mensuales, consideran desde CCOO que el análisis de 2017 muestra "un mercado laboral cíclico, marcado por la estacionalidad, donde se repiten las subidas y bajadas del paro registrado en función de la época del año".

"Una vez finalizada la campaña de Navidad, en enero, subió el paro; en los siguientes meses fue descendiendo en mayor o menor proporción hasta agosto y septiembre, que vuelve a subir, para volver a iniciar el descenso ante las campañas de recolección de cítricos y, nuevamente, las fiestas navideñas", resume Ana María García, responsable de Empleo y formación de CCOO PV.

Asimismo, recalca que "durante 2017 la precariedad sigue instalándose en la contratación, pues la mayoría de los contratos continúan siendo temporales" y en el último mes la contratación temporal llega hasta el 90,6%. El 70% de estos contratos son de duración no superior a un mes. CCOO PV también pone el acento en la diferencia entre hombres y mujeres: mientras que a lo largo de 2017 los hombres ven reducida su tasa de paro en un 11,12%, el paro femenino baja un 5,53%.

El sindicato manifiesta su preocupación por las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas por no tener una estabilidad laboral con "empleo y salario decentes". "Observamos un mercado laboral que sigue transformando empleo de calidad por empleo precario, con un empobrecimiento generalizado de los trabajadores y de las personas que no encuentran empleo. Hablamos de pobreza laboral y social", explica García.

La central sindical cree que se deben tomar medidas para que el impacto sobre el empleo sea mayor y poder volver a tasas de desempleo anteriores a la crisis, a través del desarrollo eficiente de las políticas activas de empleo, "superando el grave retraso en la puesta en marcha de las órdenes pendientes de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en lo referido a orientación profesional, formación e inserción".

Además, exige recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, un Plan Valenciano de Formación Profesional que conecte las necesidades formativas y productivas y la inversión en sectores que generen empleo de calidad (industrial, renovables, eficiencia energética, dependencia, sanidad y educación), y pide que se garantice la protección social para las personas en paro que no dispongan de prestación por desempleo