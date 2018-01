El PSPV dice que las contrataciones en Sanidad están supervisadas y no se ha detectado "ninguna irregularidad contable"

3/01/2018 - 16:55

Ve una "absoluta barbaridad" las acusaciones del PP sobre las listas de espera: "O demuestra sus acusaciones o tendrá que rectificar"

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sanidad y secretario de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, ha criticado que el PP se atreva a pedir explicaciones al Consell por la situación de los consorcios hospitalarios "cuando actualmente todos los procesos de contratación están supervisados y fiscalizados para garantizar la legalidad a petición de la actual conselleria" y les ha recordado que "fue la propia consellera quien solicitó que ambos consorcios fueran auditados con el fin de aflorar todas las irregularidades existentes y poder subsanarlas".

"Que no se olvide el PP que la gestión de los consorcios y las posibles salvedades detectadas no se generaron durante el 2016, año auditado, sino que venían de la época del oscurantismo, el descontrol y las irregularidades que se gestaron durante décadas de gobiernos del PPCV", ha señalado Subías, tras incidir en que, de hecho, "la diferencia entre el actual informe y las irregularidades detectadas en años anteriores es que ahora no se detecta ninguna irregularidad contable, tal y como pone de manifiesto la Sindicatura de Comptes".

En un comunicado, el diputado socialista ha incidido en que "en ningún caso en este Consell hay dirigentes que pongan en peligro la salud de los valencianos" y ha recordado al diputado popular Juan José Zaplana que, en cambio, "el PPCV sí que es un colaborador necesario con los recortes, las pérdidas de derechos y las privatizaciones de la sanidad pública valenciana".

"¿Cómo puede acusar de irregularidades a quien decidió establecer controles previos de las actuaciones de los consorcios, exigir que expedientes de contratación vayan acompañados de informes jurídicos y que se informe a las respectivas intervenciones?", ha insistido Subías tras recordar que si precisamente la conselleria ha tomado alguna decisión respecto a los consorcios ha sido "la de intentar acabar con el descontrol, las irregularidades contables, las facturas en los cajones y los fraccionamientos que se generaron durante la época del PP".

Ha agregado que "la única aportación que ha hecho el PP a la sanidad desde que está en la oposición es intentar generar incertidumbre a los valencianos respecto del sistema sanitario público para intentar seguir preservando el chiringuito de los amiguitos con los que privatizaron el sistema".

LISTAS DE ESPERA

Además, Ignacio Subías ha calificado de "absoluta irresponsabilidad y barbaridad" las acusaciones vertidas por el diputado Juan José Zaplana sobre supuestas "trampas" para retrasar conscientemente la inclusión de los enfermos en las listas de espera y ha incido en que "o demuestra sus acusaciones sobre los profesionales y sobre la conselleria o tendrá que dar explicaciones y rectificar públicamente".

"Resulta insultante para los profesionales insinuar que se están remitiendo instrucciones para que realicen pruebas continuamente para retrasar la inclusión de los pacientes en las listas de espera", ha señalado Subías tras incidir en que "los profesionales médicos toman siempre las mejores decisiones para los pacientes y garantizan por encima de todo su salud".

"El PP durante años maquilló, ocultó y mintió sobre los datos de la lista de espera, pero desde que llegó a la presidencia el gobierno de Ximo Puig disponemos de una lista cierta, transparente y sobre todo, más reducida", ha apuntado Subías, que ha admitido que "aún queda un largo camino por recorrer". "Acusar de un hecho tan grave es una irresponsabilidad y un insulto directo hacia los profesionales", ha sentenciado el dirigente.

IVO Y CAMPANAR

Asimismo, ha señalado la irresponsabilidad del PPCV al "alarmar falsamente a los pacientes de temas tan delicados como el cáncer" en relación a la atención que recibirán y ha señalado que "la única acción que se ha llevado a cabo en el IVO es poner control y orden donde no lo había".

"Todos los pacientes oncológicos pueden tener la seguridad de que serán bien tratados dentro del sistema público y en el IVO si así lo deciden porque no hay ningún retraso en el traslado de pacientes", ha apuntado Subías tras recriminar también al PP que se atreva a hablar de los retrasos en las obras de la antigua Fe de Campanar "cuando ellos no hicieron absolutamente nada ni llegaron a plasmar proyecto político alguno".

Ahora, ha remarcado, "no sólo hay un proyecto cerrado, pactado y hablado con los vecinos para la Fe de Campanar, es que además en apenas dos años el Consell ha comprado la antigua Escuela de Agrónomos y va a comenzar la ampliación del Clínico, un asunto que el PP nunca consiguió, ni quiso, ni se interesó en poner en marcha", ha sentenciado.