El PP exige a Mata (PSPV) una rectificación por llamar "sicario" a Montoro: "No todo vale"

3/01/2018 - 17:25

La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts, Eva Ortiz, ha lamentado los insultos personales del síndic socialista, Manolo Mata, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque "llamar asesino a sueldo, que es lo que significa sicario, a un ministro del gobierno de España es traspasar una línea que no estamos dispuestos a tolerar". Por ello, le ha exigido una rectificación "inmediata" al considerar que "no se puede entrar en los descalificativos personales subidos de tono que solo vienen a demostrar falta de argumentos y dice muy poco de quien lo pronuncia: no todo vale en política".

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Ortiz ha recomendado al portavoz socialista "menos llorar e insultar y más gestionar". "Trabajen de una vez y dejen de culpar de todo al gobierno de España, tratando de esconder su propia ineficacia en la gestión", ha agregado.

"Es comprensible la falta de argumentos de Mata tratando de hacerse el graciosillo para defender el caos del Botànic que todos los ciudadanos vemos y padecemos día a día, pero eso no es excusa para faltarse de manera gratuita contra un ministro y situarse a niveles ínfimos, impropios del debate político", ha advertido.

La también secretaria general del PPCV ha recordado a Mata que "la ley está para cumplirla y Montoro solo ha advertido de una hipotética situación futura". "No podemos ponernos estupendos para unas cosas y para otras inventarnos 1.300 millones de euros de ingresos ficticios en los presupuestos o destinar 55 millones a Teleoltra o 380 millones a chiringuitos. Hay que ser más coherente", ha señalado.

A su juicio, "el dinero de los valencianos tiene que ir a los servicios públicos, no puede ser que haya barracones, listas de espera interminables, se retiren ayudas a entidades sociales y sin embargo, se cree una Agencia de la Innovación por 28 millones, se destinen 55 millones a la televisión de Oltra, o se inviertan 380 millones de euros para colocar a los suyos".

"Más le valdría a Mata mirar menos a Madrid y preocuparse más de un Botànic incapaz de gestionar que solo ha ejecutado un 34% del Presupuesto de la Generalitat. Ese es el problema. No es un problema económico sino de gestión y de prioridad en el gasto. Precisamente es el gobierno de España quien garantiza el cobro a los proveedores", ha concluido.