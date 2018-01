Tribunales.- Admiten la personación de la familia del inmigrante fallecido en la cárcel de Archidona

3/01/2018 - 17:42

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona (Málaga) ha admitido la personación de la familia del inmigrante fallecido la pasada semana en la cárcel de dicha localidad, utilizada como centro de internamiento provisional, como parte en la causa que se sigue en dicho órgano judicial.

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que se le comunicará a la representación de los familiares los documentos que existan actualmente en la causa y todas las resoluciones que se tomen.

Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado día 29 de diciembre el cuerpo sin vida de un interno, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina. Esta persona había llegado a las instalaciones después de que un juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.

El cadáver fue hallado por funcionarios encargados de su custodia en el interior de su habitación individual. Pese a las prácticas de reanimación de los agentes, que además dieron aviso a los servicios sanitarios, nada se pudo hacer por su vida, según indicaron desde la Policía Nacional en su momento.

El hermano del inmigrante fallecido pidió este pasado martes que se lleve a cabo una investigación "al detalle" sobre lo ocurrido y que "no se expulse a los internos, ya que pueden ser testigos". Así, explicó que "hablaba a diario" con su hermano, quien le contaba que "había violencia" física, pero insistió en que no era alguien "deprimido", sino que era "muy alegre y positivo".

"Ha muerto en circunstancias opacas", señaló, añadiendo que no era el perfil de alguien "deprimido o una persona que podría suicidarse". "Era deportista, una persona joven, era muy alegre y positivo: la última persona a pensar que se podría suicidar", precisó, apuntando que se quejaba de que "no estaban bien, de la comida, del frío, pero no de la vida, ni dijo que iba a suicidarse".

Así, aseguró que su hermano "había venido a Europa para mejorar su vida", por lo que insistió en rueda de prensa en pedir "una investigación muy concreta, al detalle, para saber realmente qué ha ocurrido".

También han pedido una "investigación independiente" y que se paralicen las deportaciones tanto la Plataforma Ciudadana contra el CIE como Málaga y Andalucía Acoge.