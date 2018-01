Fiscal ve que "el odio nubla la razón" de Podemos al obviar que PP es responsable "claro" del proyecto de gas en Doñana

3/01/2018 - 17:52

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, cree que "el odio nubla la razón" de Podemos por el hecho de que la formación morada vincule el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en el espacio natural de Doñana con el PSOE y la Junta, a pesar de que, añade, el Gobierno del PP es "responsable claro" del mismo.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Fiscal ha reaccionado así a las declaraciones tanto de Podemos como del PP tras hacerse público el pago de una subvención a Gas Natural. En relación con este último partido, ha afirmado que "cuando la realidad se pone tan claramente en tu contra hay veces que se dicen cuestiones sin sentido".

El Estado ha sido, asegura, el responsable del impulso otorgado a la iniciativa en los últimos cinco años, con la declaración de interés público, la concesión "de manera acelerada" de las declaraciones de impacto ambiental o "haciendo oídos sordos" a los Defensores del Pueblo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto Geológico Minero de España. "Cuando sucede eso, el PP miente a sabiendas, como es este caso, lo que achaco a la desesperación de estar absolutamente frente a todos", ha dicho.

En cuanto a Podemos, el titular autonómico de Medio Ambiente ha lamentado la "animadversión" de este partido hacia los socialistas, hasta tal punto de no ver que es el Gobierno español el que adopta la decisión de otorgar una financiación al proyecto. "Arremeten contra el Gobierno de la Junta y Susana Díaz, algo que no tiene más que ver que con el odio que tienen a los socialistas y a la Junta, abiertamente en contra de este proyecto, adoptando decisiones claras para pararlo y comprometidos con que dentro del espacio natural no entre ni un solo metro de este proyecto", ha manifestado.

Para ello, la Junta cuenta con "herramientas" y acaba de enviar un requerimiento formal al Ministerio para paralizar el subproyecto de Marismas Occidental y que se evalúen de manera conjunta las cuatro partes de la iniciativa. "Una vez más, se equivocan de diana, con la consecuencia de la constante pérdida de credibilidad de sus dirigentes, que no tienen ni idea de lo que es Andalucía ni Doñana", indica Fiscal.