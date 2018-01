Sergio Dalma, Pastora Soler, Efecto Pasillo y concursantes OT 2017 amenizarán la gala de Premios Forqué

3/01/2018 - 19:06

Algunas de las voces más importantes de la música en español como Sergio Dalma o Pastora Soler, así como el popular grupo canario Efecto Pasillo y los participantes de OT 2017, que se encuentran ya fuera de la academia, actuarán sobre el escenario del Palacio de Congresos de Zaragoza el próximo 13 de enero en la edición número 23 de los Premios Forqué.

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

La ceremonia, que contará también con la participación del actor y cómico Edu Soto, marca el inicio de la temporada de premios cinematográficos para el cine español y será retransmitida por La1 de TVE.

Los Premios Forqué se caracterizan por conjugar música y cine, dando como resultado unas "impactantes" galas, tanto visual como musicalmente para el espectador.

DALMA

Una de las presencias confirmadas es Sergio Dalma, una de las voces más personales y reconocibles del panorama musical latinoamericano en los últimos 25 años.

Con una trayectoria donde ha vendido más de 4 millones de discos y ha conquistado mercados al otro lado del océano como los de Argentina, México, Venezuela o Chile, el intérprete barcelonés sigue siendo uno de los referentes actuales de la música en español. Su último trabajo, Vía Dalma III, se adentra de nuevo en la canción italiana, es disco de oro y tras 10 semanas en las tiendas se mantiene entre los 10 más vendidos de España.

Su aparición en la capital aragonesa supondrá el preludio de una ambiciosa gira que inicia este mes de enero y que precisamente recalará en Zaragoza el 16 de febrero.

PASTORA SOLER

El público que presencie la gala desde el auditorio o desde sus casas también podrá disfrutar de otra de las voces más carismáticas de España, como es la de Pastora Soler.

Esta sevillana que lleva más de 20 años de carrera ha regresado en 2017 con un nuevo disco, 'La calma', que ha entrado directamente al número uno de los discos más vendidos y tras tres meses, sigue asentado en las posiciones de honor.

Unas cifras irrefutables: nueve álbumes de estudio, uno en directo, un recopilatorio y 38 sencillos donde destacan canciones que son ya himnos como Corazón congelado, Guerra fría o Quédate conmigo (tema con el que representó a España en el festival de Eurovisión, siendo una de las actuaciones mejor valoradas de las últimas décadas).

Pastora Soler se encuentra sumergida actualmente en una gira de conciertos que la tendrá durante todo 2018 deleitando a su público. Más de veinte conciertos que la van a llevar por Barcelona, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Santander o Sevilla, entre muchas otras ciudades, hasta el cierre el 21 de octubre en el WiZink Center de Madrid. En Zaragoza actuará el 3 de febrero.

EFECTO PASILLO

Juntos a estos dos solistas, uno de los grupos que más ha hecho bailar al público en la última década: los canarios Efecto Pasillo que con un sonido que mezcla rock, funk y aires latinos han conseguido cautivar a todo tipo de audiencias con canciones como Pan y mantequilla, No importa que llueva, Cuando me siento bien o Carita de buena.

Su último disco Barrio Las Banderas, lo presentarán el 26 de enero en Las Palmas de Gran Canaria y el 4 de marzo en Zaragoza, ha avanzado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Por último, la ceremonia contará con la actuación de los ocho concursantes de Operación Triunfo 2017 que se encuentran ya fuera de la academia. Cepeda, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi forman parte del fenómeno social y mediático que está generando la nueva edición de este 'talent show'.

La reciente salida del disco recopilatorio de las actuaciones más destacadas del programa ha confirmado lo que ya vislumbraban los datos de audiencias y la repercusión en redes sociales.

El CD ha entrado el top 3 de las listas de ventas y las firmas de discos realizadas por sus protagonistas han desatado la locura entre sus fans. Además, el himno oficial de esta edición, Camina, se ha encaramado a lo más alto de la lista de ventas.

INTERVENCIÓN ESTELAR

La ceremonia, que se retransmitirá por La1 de TVE, estará conducida por Boris Izaguirre y Elena Sánchez y contará también con la participación del actor y cómico Edu Soto, quien derrochará su talento innato para sacar la sonrisa del público.

Edu es uno de los artistas más polifacéticos de la actualidad, actor de cine (Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la tierra, Tapas), televisión (Águila Roja) y teatro (Spamalot, The Hole 2, Cabaret), en los últimos años su popularidad ha crecido exponencialmente por sus participaciones en programas líderes de audiencia como Tu cara me suena y MasterChef Celebrity.

El Premio Cinematográfico José María Forqué 2018 que organiza EGEDA no sería posible sin el esfuerzo y la colaboración especial del Gobierno de Aragón (Aragón, tierra de cine) y su Aragón Film Commission; la implicación del Palacio de Congresos de Zaragoza; además del apoyo de la entidad Safe Creative (Primer Registro online de la propiedad intelectual, con sede en Zaragoza) y de la Fundación Aisge, que dota los premios a mejor interpretación.

Después de veintidós ediciones, Los Forqué se han consolidado como uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de la industria del cine español y es actualmente cita obligada de todos los profesionales del sector: actores, directores y productores.

EGEDA es la entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores audiovisuales. Creó estos galardones en 1996 con el objetivo de difundir la importancia de la industria audiovisual, impulsar la figura del productor cinematográfico y premiar cada año a las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos.