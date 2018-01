PP denuncia "inseguridad vecinal y una oleada de robos ante la falta de efectivos de Policía Local" en Olivares

3/01/2018 - 19:49

El PP de Olivares (Sevilla) ha denunciado "la inseguridad vecinal y una oleada de robos ante la falta de efectivos de Policía Local en el municipio" y pide al gobierno local "una medida urgente y soluciones estables para garantizar la seguridad de los olivareños".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la portavoz del PP en Olivares, Isabel Díaz, ha explicado que "desde el PP llevamos años denunciando y reclamando una aumento de la plantilla de Policía Local, si bien esta necesidad es ahora más que evidente ante la oleada de robos".

Así, ha detallado que "Olivares cuenta actualmente con ocho agentes, un número totalmente insuficiente contando además que como es lógico tienen sus descansos, sus vacaciones y como se da la circunstancia sus bajas cuando así lo necesitan". Además, ha recordado que, "según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la tasa de Policía Local debe ser de un agente por cada 667 habitantes por lo que teniendo en cuenta que Olivares tiene 9.500 habitantes estamos muy por debajo, casi a la mitad de lo que se recomienda".

Isabel Díaz ha afirmado que "Olivares no merece estar viviendo esta situación de inseguridad y no es de recibo que un municipio como el nuestro no cuente con ningún efectivo por las noches o incluso que a determinadas horas del día haya un solo policía o ninguno".

"Mientras el alcalde, Isidoro Ramos (PSOE), parece no enterarse de nada, los vecinos amanecemos cada día con la noticia de algún nuevo robo. La situación es tal que incluso se ha producido el robo de hasta tres coches en una sola noche", ha lamentado.

Es por ello que desde el PP "pedimos que el equipo de gobierno realice los máximos esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de los vecinos las 24 horas del día. No podemos consentir que en once años de gobierno socialista no se haya atajado el problema de falta de efectivos de Policía Local lo que nos ha llevado a vivir una situación de inseguridad tremenda".

Así, Isabel Díaz ha pedido al alcalde socialista de la localidad "una medida urgente así como soluciones estables para garantizar la seguridad de los olivareños".