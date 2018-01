Desvalijan tres establecimientos, una oficina de correos y roban un coche en Santovenia y Cigales (Valladolid)

3/01/2018 - 20:13

Los municipios vallisoletanos de Santovenia de Pisuerga y Cigales sufrieron una oleada de robos en la madrugada del pasado 29 de diciembre, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso. Así, en el plazo de una hora, los ladrones asaltaron tres establecimientos y una oficina de correos, además de robar un vehículo.

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

Todo sucedió, según han descrito las mismas fuentes, entre las 06.00 y las 7.00 horas del pasado día 29. En ese periodo de tiempo, desvalijaron la caja registradora y la máquina 'tragaperras' de la Taberna Duque, donde el botín fue "escaso", y la oficina de Correos en Santovenia de Pisuerga, así como el Bar Las Barricas&Legends y la empresa Recuperaciones J.M. Criado en Cigales.

La forma de actuar, en todos los casos, fue la misma, de ahí que los indicios apuntan a que se trata de una banda que "peinó" la zona aprovechando la "escasez de efectivos" que la Guardia Civil tiene en la zona, según han lamentado varios de los asaltados.

Los ladrones forzaron las persianas y las puertas de los establecimientos para llevarse un botín que, en el caso del bar de Cigales, asciende a más de 3.000 euros, mientras que en la empresa chatarrera se llevaron dos ordenadores "de gran utilidad", según ha asegurado el propietario Alberto Criado a Europa Press.

El propietario de Recuperaciones J.M. Criado admite que, "afortunadamente", los daños no fueron mayores porque los ladrones "solo forzaron los barrotes" y no "reventaron las ventanas". "Es la primera vez que entran en la oficina, hasta ahora solo me había robado chatarra de la campa", ha puntualizado.

Además, de estas actuaciones delictivas, ese mismo día también se produjo el robo de un vehículo en Santovenia de Pisuerga, que ya se ha recuperado, y los 'cacos' entraron en una tienda de telefonía móvil situada en la calle Cigüeña de la capital vallisoletana, si bien en estos dos últimos casos hay "dudas" de que los autores sean los mismos, han señalado las fuentes consultadas.

El alcalde de Santovenia de Pisuerga, Roberto Sánchez, ha mostrado su preocupación ante una situación que no es "nueva" y que se viene produciendo durante todo el mes de diciembre con "varios robos" en viviendas particulares. En este sentido, ha asegurado que enviará una carta a la subdelegación del Gobierno para que les explique "qué es lo que está pasando" y pedir que se "refuerce la seguridad" en la zona hasta que se esclarezca lo sucedido.