Pérez Tapias pide su baja del PSOE: "Por la heterodoxia de mis planteamientos sobre Cataluña y la crisis del Estado"

3/01/2018 - 21:13

El político y el actual decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, José Antonio Pérez Tapias, ha anunciado este miércoles que ha escrito al "compañero" Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, para comunicarle la decisión, "largo tiempo pensada", de pedir la baja en el Partido Socialista.

GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el político andaluz en un texto publicado en su perfil de Facebook bajo el título 'Reiniciando... Final de etapa, comienzo de otra'. En el mismo Pérez Tapias señala que, tras 25 años de militancia activa, "es momento para ello --su baja del partido-- dada la heterodoxia de los planteamientos políticos que sostengo y que son públicamente conocidos, entre otros los relativos al conflicto de Cataluña y a la crisis del Estado". "Por defender los mismos no quiero dar lugar a malentendidos ni en el seno del partido ni de cara a la opinión pública", ha añadido al respecto.

Así, expone que desde fuera del PSOE "seguirá trabajando por un proyecto socialista que de manera creíble e innovadora se inserte en la pluralidad de la izquierda para lograr presentar las alternativas a la derecha que urgentemente necesitamos en España".

Al dirigirse a Pedro Sánchez como secretario general, Pérez Tapias le ha expresado su "profundo agradecimiento" al partido por las oportunidades que tuvo de desempeñar tanto responsabilidades orgánicas como cargos institucionales al servicio de la ciudadanía y de lo que supone el proyecto socialista.

"No me he ahorrado hacer especial mención de la positiva experiencia durante más de dos décadas compartiendo militancia con muy valiosos compañeros. Igualmente he de destacar que siempre mereció la pena la tarea política realizada desde la corriente Izquierda Socialista", ha resaltado.

Además, ha subrayado su "gratitud por la acogida que encontré, más allá del respaldo en votos, cuando presenté mi candidatura a la Secretaría General del partido en el proceso de primarias de 2014, proceso en el que Pedro Sánchez salió elegido por primera vez como secretario general".