Cambia exige que no se eliminen 13 árboles de Club Deportivo para el nuevo cruce con Vara de Rey

4/01/2018 - 11:45

El concejal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la capital José Manuel Zúñiga ha exigido este jueves que no se eliminen 13 árboles de la calle Club Deportivo para la ejecución del nuevo cruce de esta vía con Vara de Rey, un proyecto cuya adjudicación se aprobó ayer mismo en Junta de Gobierno Local.

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

Como ha explicado Zúñiga en rueda de prensa, "el pasado martes día 2, en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, yo mismo pregunté al concejal de Tráfico Francisco Iglesias sobre este proyecto, su adjudicación y en qué iban a consistir las obras".

La respuesta del edil en ese momento, como ha señalado Zúñiga, fue "decir que se iba a hace run nuevo paso de peatones frente al actual supermercado, para reducir el número de accidentes, ya que es un lugar por el que la gente cruza de forma inadecuada hacia las viviendas situadas enfrente".

Pero "ayer nos sorprendieron con que había más en este proyecto: la desaparición de trece árboles de Club Deportivo para hacer otro carril para coches", algo, ha señalado, "que al señor Iglesias se le olvidó comentar en la Comisión".

"Que no nos engañen con titulares sobre la seguridad de los peatones, porque una vez más, piensen más en los coches", ha recalcado el concejal de Cambia Logroño, para quien "la seguridad para los peatones se gana eliminando las dobles filas, reduciendo la velocidad o con menos circulación de coches privados".

Y aunque ha reconocido que "sí que hay actuaciones en cuanto a pacificación de algunas calles", como las también anunciadas ayer en la segunda fase de Milicias o, sobre todo, en la zona de Gonzalo de Berceo, Murrieta y Carmen Medrano, que ha calificado de "poco ambiciosa", Zúñiga ha dicho "no entender cómo el PP habla de recuperar la ciudad para los peatones".

Así, ha puesto el caso de este cruce de Cara de Rey y Club Deportivo como ejemplo de lo contrario, "con reducción de aceras, menos árboles y un carril más para los coches". Un proyecto que ha relacionado con le futura urbanización de Vara de Rey con Duques de Nájera "y el túnel nuevo que van a construir después de derribar el actual, que nosotros preferimos mantener, ahorrando, además, unos 7 millones de euros".

A juicio del concejal de Cambia, en este cruce "se podrían plantear otras alternativas" y, en este sentido, ha propuesto que, entre la calle Diego Velázquez y Vara de Rey, la vía "sea de dirección única de circulación con dos carriles, ganando espacio de aceras para los peatones y dejando los árboles como están".

Ha afirmado "no entender" cómo la Concejalía de Medio Ambiente "no se ha opuesto a esta solución "de tala indiscriminada", un plan "que parece reforzar la fama del señor Ruiz Tutor como arboricida" y, frente a ello, ha asegurado que, por parte de Cambia Logroño, "no estamos dispuestos a permitir esta tala, si es necesario nos encadenaremos a los árboles como la baronesa Thyssen".