El PSdeG acusa a Rajoy y Feijóo de "autocomplacencia" en el acto en la AP-9 y exige de nuevo "una solución" a los peajes

4/01/2018 - 13:19

Rechaza la investigación a Audasa que planteó el BNG, porque los convenios "son perfectamente públicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de caer en la "autocomplacencia" y de estar "lejos de la realidad" por sus palabras durante la inauguración de la ampliación de la AP-9 a su paso por Santiago.

En paralelo, en rueda de prensa, Leiceaga ha vuelto a reclamar "una solución" para los usuarios frente al incremento previsto de los peajes de esta autopista, y ha recordado que la propuesta de los socialistas gallegos pasa por que sea el Ministerio de Fomento el que "asuma" el coste de modo que se pueda "evitar el traslado" a los ciudadanos.

Preguntado por las palabras de Feijóo, que valoró los datos económicos y la labor de dos presidentes gallegos en tiempos complicados durante su discurso este miércoles, el portavoz del PSdeG en el Parlamento autonómico ha considerado una "mala noticia" esta "autocomplacencia", frente a la que ha pedido "más autocrítica" e "impulso reformista".

"Indica qué lejos están de la realidad de muchas familias", ha apuntado Xoaquín Fernández Leiceaga, antes de recordar que unos 185.000 gallegos están en el paro y que un 50% de las familias, según sus datos, afrontan "graves dificultades" para llegar a fin de mes.

En esta situación, "digna" a su juicio de una política social "más intensa", ha opinado que "ni Rajoy ni Feijóo deberían caer en esa característica tan común de gobernantes que llevan tiempo" en el puesto, como es, ha dicho, el "alejamiento de la realidad".

AP-9

A continuación, sobre la polémica subida de los peajes de la autopista AP-9, Leiceaga ha indicado que, del 3,8% previsto, un 25% --según sus números-- es "imputable" a una decisión del año 2011. Así, ha criticado que el convenio con la concesionaria, Audasa, fue "ampliado" por la que era ministra de Fomento en 2012.

"Y Ana Pastor estaba muy satisfecha ayer", ha apuntado, en alusión a la participación de la actual presidenta del Congreso en la puesta en servicio de la ampliación de la capacidad de la AP-9 en la circunvalación de la capital gallega.

En este punto, ha planteado que "hoy" las condiciones están "más saneadas" y permiten "asumir" el coste y "evitar el traslado" a los usuarios, pero ha censurado que el PP "votó en contra" de esta iniciativa en el Pazo do Hórreo.

También ha lamentado el veto al debate de la transferencia de la titularidad de la autopista en la Cámara Baja, y es por eso que ha abogado por "revisar el pacto" con la empresa, "negociar con la empresa una solución satisfactoria para los usuarios".

En cualquier caso, la idea del BNG de crear una comisión de investigación le parece a Leiceaga que "no tiene ningún sentido", y ha certificado que no existe "ningún contacto" con los nacionalistas al respecto. "Los convenios son perfectamente públicos, no hay nada que investigar, lo que hay es que leerlos", ha sentenciado.

Por último, ha terminado censurando el "escaso peso político de Feijóo en Madrid", precisamente, por ese "veto vergonzante" al traspaso de la autopista AP-9.