AMA-Morón avisa que la sentencia del caso Mozamrpro "no juzga el pelotazo" dada la situación del exalcalde

4/01/2018 - 13:21

Después de que el Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla absolviese al concejal del Grupo popular del Ayuntamiento de Morón de la Frontera Antonio José Ramírez Sierra y al exedil popular Antonio Jiménez Martín, de los delitos de prevaricación y fraude que pesaban sobre ellos por el caso 'Mozampro', la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) ha avisado de que la sentencia absolutoria "no juzga el pelotazo urbanístico" denunciado, al haber fallecido José María Montoya y ser apartado del proceso judicial el excalcalde Manuel Morilla (PP), declarado no imputable por su grave estado de salud.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Isidoro Albarreal, portavoz de AMA-Morón, ha manifestado a Europa Press que en principio, la formación a la que representa no recurrirá la sentencia absolutoria. En ese sentido, ha precisado que una vez fallecido José María Montoya y declarado no imputable el exalcalde popular Manuel Morilla, a cuenta de su agravado estado de salud, el procedimiento judicial "no ha juzgado el pelotazo urbanístico" que a su juicio habrían urdido estas dos personas, centrándose sólo en los trámites de licitación y adjudicación de los suelos.

Los hechos se remontan a 2005, cuando la sociedad de desarrollo local Altos del Sur, perteneciente al Ayuntamiento de Morón, promovió un concurso público destinado a la enajenación de una parcela municipal para que la empresa adjudicataria de la misma construyese un máximo de 233 viviendas protegidas.

El concurso público, promovido durante el mandato del entonces alcalde popular Manuel Morilla, fue fallado en favor de la oferta procedente de la empresa 'Mozampro XXI', cuyo administrador único era José María Montoya.

Años después, el grupo político Asamblea Moronera Alternativa (AMA) elevaba a la Fiscalía el devenir de la citada adjudicación. En su escrito, recogido por Europa Press, los independientes de Morón avisaban de un presunto incumplimiento del pliego de condiciones que rigió esta enajenación, dado que el primer criterio a valorar era "la experiencia demostrada en el desarrollo y promoción de más de 80 viviendas en la localidad", extremo que según este grupo político no cumplía 'Mozampro XXI'.

CONDICIONANTES

Igualmente, los independientes alertaban de que aunque el pliego de condiciones prohibía formalizar la escritura pública de los suelos en favor de la sociedad adjudicataria hasta la entrega de la licencia de obras para las VPO, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización, los suelos fueron escriturados en 2006 a nombre de la empresa, supuestamente sin que tales aspectos fuesen cumplidos.

A partir de ahí, la denuncia de los independientes de Morón reflejaba que una vez escriturados los suelos en favor de la empresa adjudicataria, 'Mozampro XXI' obtuvo una hipoteca de 890.000 euros en torno a estos terrenos que fueron tasados por 1.530.000 euros por la entidad prestataria, con lo que "el valor real de los terrenos se incrementó más de un millón de euros en un solo día".

Finalmente, la denuncia de AMA-Morón alertaba de que en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" la sociedad limitada 'Mozampro XXI' por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas. Es decir, Montoya habría cosechado un beneficio de más de un millón de euros sin haber edificado las viviendas, según los promotores de la denuncia.

Esta denuncia, acogida por la Fiscalía, motivó la citada causa judicial, en la que fueron encausados el excalcalde de Morón Manuel Morilla (PP), el vigente concejal popular Antonio José Ramírez Sierra y el exedil popular Antonio Jiménez Martín, quienes formaban parte del consejo de administración de la empresa municipal Altos del Sur cuando los suelos fueron vendidos y escriturados.

JUICIO EN NOVIEMBRE

El juicio fue celebrado el pasado 7 de noviembre, cuando el exalcalde Manuel Morilla, condenado en 2012 a siete años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio, había sido ya declarado no imputable y apartado de la causa como consecuencia de su grave estado de salud.

En la vista oral, la Fiscalía reclamó para los dos restantes acusados ocho años y medio de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, mientras la Asamblea Moronera Alternativa, como acusación particular, solicitaba para cada uno de los acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, y tres años de cárcel más otros diez de inhabilitación por un delito de fraude a la Administración.

No obstante, el Juzgado de lo Penal número uno ha absuelto al concejal del PP de Morón José Ramírez Sierra y el exedil popular Antonio Jiménez Martín, al no detectar "ninguna irregularidad ni ilicitud" en la convocatoria del concurso público o los pliegos aprobados para la enajenación de los suelos, toda vez que la "decisión de la adjudicación estaba fundamentada en los informes técnicos existentes", que atribuían a Mozampro XXI la mayor puntuación.