Cataluña. el psoe urge a los independentistas a formar gobierno y ve una "buena noticia" que erc no quiera otras elecciones

4/01/2018 - 13:32

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

La secretaria de Igualdad y 'número 4' del PSOE, Carmen Calvo, celebró este jueves como una "buena noticia" que ERC haya dicho que "no se plantea nuevas elecciones" en Cataluña, puesto que conviene que, "cuanto antes", esta comunidad "tenga un gobierno con arreglo a sus resultados electorales".

En declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, Calvo no quiso comentar la declaración del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo, para garantizar la independencia judicial aunque las decisiones de este poder tengan "consecuencias de carácter político", pero sí hizo otras consideraciones sobre el escenario que se abre en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre.

"Queremos que cuanto antes Cataluña tenga un gobierno con arreglo a sus resultados electorales, y que se recupere la normalidad", manifestó, pidiendo a "todos los grupos parlamentarios" que tengan "la mejor disposición posible" para formar gobierno.

Calvo asumió que el PSC, tras los resultados electorales, sólo puede "esperar a los movimientos de los grupos que pueden formar gobierno", pero insistió en que "no cabe otra que Cataluña tenga un gobierno estutario lo ante posible". En este sentido, aplaudió como una "buena noticia que ERC diga que no se plantea nuevas elecciones", lo que implica que esta formación estaría dispuesta a investir al candidato de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

(SERVIMEDIA)

04-ENE-18

KRT/caa