Hernando (PP) cree que Cs "frivoliza" con los intereses de los españoles al condicionar los PGE al cese de Barreiro

4/01/2018 - 13:50

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado que Ciudadanos (Cs) "aplique la ley del embudo" después de condicionar el respaldo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 al cese de la senadora 'popular' Pilar Barreiro, y ha reprochado a la formación que lidera Albert Rivera que "frivolice con los intereses de los españoles".

ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)

"Es preocupante que, para ocultar otras cosas, actúen de esta forma, intentando echar cortinas de humo sobre los demás", ha trasladado Hernando, para quien Cs, "si es que quiere hablar de corrupción", debe dar "explicaciones" acerca de por qué el Tribunal de Cuentas "les ha echado para atrás por irregularidades en la aportación las cuentas de 2016".

Para el portavoz 'popular', el que la formación naranja haya advertido de que, si no se aparta del escaño Barreiro, citada a declarar como investigada el próximo 15 de enero por delitos de corrupción, el PP pondría en riesgo el preacuerdo sobre los PGE, "no es una forma muy razonable de trabajar" y le ha pedido que "primero, escuchen" lo que la senadora va a declarar ante el Supremo.

"Les pido que no apliquen la ley del embudo porque en Granada han sido ellos los que han colocado a un alcalde imputado y no le han pedido que dimita. Porque en Andalucía no han dicho nada y se han callado cuando la Junta de Andalucía se ha retirado como acusación particular del caso de corrupción más grave de este país, el caso ERE, y porque también en Andalucía se han creado comisiones de investigación en las que Ciudadanos ha servido de tapadera y de coartada para el PSOE", ha dicho.

Hernando ha criticado, asimismo, que Cs "juegue cada día" con la formalización del citado preacuerdo para sacar adelante las cuentas públicas para 2018, máxime, según ha remarcado, "cuando su líder hace mes y medio anunciaba que estaba cerrado con el Gobierno y solo hace 15 días lo condicionó a una partida de 5.000 millones de euros para seguridad".

"Ahora piden que dimita una senadora y esto ya me parece una frivolización de los intereses de todos los españoles", ha insistido para traer a colación de nuevo los requerimientos "reiterados" del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas del partido correspondientes al ejercicio 2016.

"LECCIONES, NINGUNA"

Ha apuntado, en esta línea, que Cs debe explicar también "quién les está pagando algunas facturas" o por qué aparecen en esas cuentas "aportaciones de terceros que no han facilitado pese a haber sido advertido reiteradamente por el Tribunal de Cuentas".

"Lecciones, ninguna", ha espetado Hernando, quien ha remarcado que Ciudadanos ha sido el "único" partido al que se le han "tirado las cuentas para atrás". "Fíjate si deben estar mal que no se las han tirado ni a Podemos. Fíjate tú cómo tienen que estar, así que no intenten echar cortinas de humo sobre los demás", ha afirmado.

Entre los reproches a Ciudadanos, el portavoz 'popular' ha hecho referencia, asimismo, a la abstención del grupo liderado por Albert Rivera que posibilitó que se vaya a someter a debate en el Congreso el acabar con la medida de prisión permanente revisable.

"Que expliquen si ellos siguen pensando que personas como 'El Ruso' o el presunto asesino de Diana Quer deben pisar la calle antes de 25 años y de que se tenga constancia de que no van a repetir un crimen similar. Barreiro es muy importante, pero hay situaciones que me preocupan muchísimo más y son muchísimo más graves sobre las que deben dar explicaciones", ha concluido.