La Comunidad finalizará los convenios de Bescam en 2018 para adaptarlos a una ley estatal pero los prorrogará hasta 2020

4/01/2018 - 14:17

La Comunidad de Madrid ha decidido no prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos con 110 ayuntamientos para el proyecto de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) para "promover las acciones necesarias para llevar a efecto a la adaptación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público", como consta en la orden aparecida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado viernes.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, le Ley estatal de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a una adaptación por motivos jurídico-administrativos de adaptación temporal de los convenios.

En la cláusula decimotercera de los convenios suscritos, relativa a la vigencia, se establece que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 dichos convenidos, prorrogándose automáticamente por distintos periodos, salvo denuncia de las partes presentada con un años de antelación a la finalización del convenio.

Ante estas circunstancias, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, y el equipo directivo de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 se reunieron el pasado 20 de diciembre con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Arganda, Guillermo Hita, para explicarle que iban a aprobar dicha orden y para avanzarle "el compromiso del Gobierno de que las Bescam se mantengan hasta finales de 2019, tal y como anunció la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la posibilidad de que se prorrogue posteriormente con las mismas condiciones económicas que las actuales".

Por todo ello, el 29 de diciembre, el director general de Seguridad y Protección Civil, Carlos Urquijo, mandó una carta a los 110 municipios informándoles de la publicación de la orden y de la voluntad del Gobierno regional de prorrogar el convenio un año más (2019 completo) en las mismas condiciones, algo que les llegará por escrito en el primer trimestre de este año.

Asimismo, según las mismas fuentes, ayer miércoles Ángel Garrido volvió a hablar con Guillermo Hita. Así, la Dirección General de Seguridad va a convocar a la comisión de Seguridad de la FMM para explicarles los nuevos planteamientos y resolver todas las dudas al respecto.

La Consejería ha recordado también que los Presupuestos regionales para 2018 contemplan una partida de 69,6 millones de euros --más los gastos de suministros y material-- para pagar a los 2.092 agentes que componen estas brigadas de seguridad ciudadana de los Cuerpos policiales en 110 municipios de la región, tras reincorporarse Parla el pasado mes de diciembre.

CCOO: "NO SOLUCIONA UNA SITUACIÓN MAL PLANIFICADA DESDE EL PRINCIPIO"

El sindicato CCOO ha lamentado que con la finalización de los convenios actuales "se da un golpe en la línea de flotación económica de los ayuntamientos, con los consiguientes efectos sobre el mantenimiento de los servicios y el empleo en los mismos.

"El hecho de que únicamente esté asegurada esta financiación hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque el Gobierno regional haya anunciado que seguirá financiando el proyecto durante 2019, fecha en la que como dato significativo, concurren elecciones a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos, no soluciona una situación que estuvo mal planificada desde el principio, al acogerse los ayuntamientos a un convenio que les proporcionaba seguridad gratis, sin criterios objetivos, vaciando las arcas autonómicas y dejando sin presupuesto en seguridad, entre otras cuestiones, la formación de los policías locales y la desaparición de su Academia de Policía", han esgrimido.

El sindicato ya manifestó su disconformidad en las reuniones de la Comisión Regional "que sigue sin ser convocada desde el año 2013" porque en el momento en el que desaparecieran esos convenios "muchos ayuntamientos no van a poder pagar a sus policías y los que lo hagan intentarán mermar las condiciones laborales (más horas, vestuario, instalaciones, vehículos, prácticas de tiro, etc.) y económicas (bajada de salarios, despidos de otros empleados municipales, etc.)".

CCOO ha intentado llegar al día de hoy con una solución al problema, pero "no está en el ánimo del Partido Popular dar una solución definitiva, sino que lo hace de forma temporal a través de los Presupuestos autonómicos, donde el apoyo de Ciudadanos es vital para que las cosas sigan estando así".

El sindicato considera que la inminente aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales era un marco jurídico adecuado para intentar llegar a una solución y por eso ha hecho propuestas específicas para el proyecto Bescam "y ya se contempla, en la disposición adicional tercera del borrador de esta Ley, la constitución de una comisión, en el plazo de seis meses, para el estudio de la viabilidad y prórroga de los convenios que afecten a las Bescam".

"Sin embargo, en dicha comisión, a propuesta del Gobierno regional y el apoyo de Ciudadanos, y en contra de la opinión de CCOO, no estarán presentes los representantes de los trabajadores", han criticado.