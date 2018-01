Almeida hubiera visto "excesivo" prohibir la carroza LGTBi en la cabalgata de Vallecas pero cree que "no es el lugar"

4/01/2018 - 14:51

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que habría visto "excesivo" prohibir la carroza LGTBi en la cabalgata de Vallecas, como solicitaba la Liga Española Pro Derechos Humanos, pero ha considerado que una Cabalgata de Reyes "no es el lugar ni la ocasión" para "hacer reivindicaciones".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a 'Las Mañanas de Cuatro', recogidas por Europa Press, Almeida también ha lamentado las amenazas que se han vertido a Orgullo Vallekano, una de las asociaciones responsables de la carroza, a través de las redes sociales. "Quiero animar a aquellos que sufren amenazas a que se denuncie y se persigan. Nosotros en el PP estamos muy acostumbrados a recibir amenazas y sabemos lo desagradable que es", ha indicado.

El popular ha incidido en que tienen "una discrepancia en cuanto a la participación de esa carroza" y ha asegurado que el cartel "fue el que generó toda la polémica, donde no parecía que las Reinas Magas se iban a vestir de peluches en pijama".

"No nos parece mal luchar por la igualdad, lo que decimos es que una cabalgata no está para hacer reivindicaciones, que a todos nos parecen normales y razonables. No es el lugar, ni la ocasión, ya que el origen de la cabalgata está para que los niños disfruten y se disfrute de la tradición", ha explicado Almeida.

A pesar de ello, ha señalado que vería "excesivo" que se prohibiera la carroza y ha asegurado que no compartía "criterio" con la Liga Española Pro Derechos Humanos que buscaba impedir la participación de la carroza LGTBi.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 18 de Madrid ha desestimado este jueves la medida cautelarísima que solicitaba este colectivo.