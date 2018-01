El PSC ve un "colapso" en urgencias por la gripe y critica que era previsible y evitable

4/01/2018 - 14:58

La diputada electa del PSC Assumpta Escarp ha considerado este jueves que las urgencias en Catalunya están en una situación de "colapso" por la gripe, y ha criticado que era algo previsible y que se podría haber evitado.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha lamentado que "el plan de Urgencias que se anunció desde la Conselleria no existe en realidad o, si no, no está siendo efectivo", y ha asegurado que se hubiera podido evitar esta saturación con más recursos y revirtiendo recortes.

"Es evidente que la sanidad catalana necesita más recursos y más control, pero también más eficacia y eficiencia y, sobre todo, verdadera voluntad política que es lo que ha faltado en los últimos años", ha resumido.

Escarp critica que la administración esté fiando la solución al problema a que "los pacientes no vayan a urgencias", y ha propuesto que, para descongestionar las urgencias, se refuerce la atención primaria.

La gripe ha entrado en fase epidémica en Catalunya, y lo ha hecho doblando la tasa de incidencia del año anterior cuando llegó con 111 casos por 100.000 habitantes, respecto a los 248,5 de este año, según recoge el Plan de información de las infecciones respiratorias agudas en Catalunya (Pidirac) recogido por Europa Press.