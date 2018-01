Unos 175 autónomos afectados en Andalucía por la "bajada" de las condiciones laborales en Bimbo

4/01/2018 - 15:04

En torno a 175 trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trades) se encuentran afectados en Andalucía por la "bajada" de las condiciones laborales en Bimbo, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Las fuentes han precisado que se encuentran afectados transportistas y repartidores de todas las provincias andaluzas. "Pueden ser en torno a 25 ó 30 afectados por provincia", han añadido las fuentes, quienes han precisado que la gran mayoría son padres de familia, con edades entre 30 y 55 años.

Asimismo, están a la espera de lo que la empresa les plantee en una reunión prevista para el 10 de enero, aunque han advertido de que adoptarán "las medidas que sean necesarias dentro de la legalidad".

CCOO está haciendo asambleas a nivel nacional por todas las provincias, aunque ha recordado que la última decisión la tiene la empresa.

En una nota, CCOO Sevilla ha apuntado hace unos días que la marca de bollería industrial dejará en el paro a trabajadores de toda España dedicados al transporte de sus productos si no se adhieren al acuerdo que Bimbo acaba de firmar con UGT Donuts y ATA, y "si no aceptan una pérdida de derechos laborales, salarios sin asegurar solo en base a variables, jornadas laborales no fijadas o tener que preparar ellos mismos las mercancías".

CCOO exige que se mantengan las condiciones laborales de estos trabajadores "porque no hay motivos ni pérdida de carga de trabajo que justifiquen esta situación".

CCOO ha pedido que "se mantengan las condiciones laborales de estos trabajadores porque no existen motivos que puedan llevar a la empresa a tomar esta decisión". "No hay caída de la carga de trabajo, pero a pesar de ello Bimbo ha amenazado a sus trabajadores con acabar en el paro si no modifican a la baja sus condiciones laborales", ha lamentado.

El sindicato considera que ese acuerdo "reduce condiciones laborales, recorta salarios y pone en riesgo su salud, pues pretende que trabajen 60 horas semanales, una jornada laboral que define como 'razonable'".

Además, ha lamentado que el horario de la jornada de trabajo "no aparece marcado por lo que la empresa podrá decidir la jornada laboral de los repartidores, y, además, tendrán un salario sin asegurar solo en base a variables y tendrán que preparan la mercancía que tienen que repartir".

CCOO considera que estos trabajadores "sufren las consecuencias de lo que sucedió en el año 2011, cuando la empresa cambió mediante un ERE su red comercial y los obligó a suscribir un contrato mercantil y hacerse autónomos para no perder sus puestos de trabajo".