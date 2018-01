Amaia y su Shake it out en la Gala 9 de OT 2017 arrasan en la red y ya roza el millón y medio de visitas

4/01/2018 - 15:36

MADRID, 4 (CulturaOcio) Muchos fans la conocen ya como 'Amaia de España' y tras su apoteósica actuación en la última gala de Operación Triunfo, en la que interpretó el tema 'Shake it out', canción de Florence and the Machine perteneciente a su álbum de 2011 Ceremonials, Amaia Romero se ha coronado como la gran favorita de Operación Triunfo 2017.

El clip que recoge su actuación en la gala acumula ya cerca de un millón y medio de visionados en Youtube, tan solo un par de días después de la emisión de la gala. Y no es la primera vez que la navarra arrasa entre los fans.

Su versión de City of Stars, el tema central del filme musical La La Land que interpretó junto con Alfred, ya le valieron no pocos elogios del público y del jurado. Ese vídeo, de la tercera gala, acumula ya casi 3,5 millones de visitas en el canal oficial de Youtube de Operación Triunfo.

Amaia aprovechó un tema perfecto para sus cualidades vocales, con un in crescendo final ideal para su chorro de voz y levantó al público, a sus compañeros e incluso al jurado de sus butacas. "Ha sido la 'rehostia'", sentenció Mónica Naranjo tras la brutal actuación de la joven de Pamplona.