Varios centenares de trabajadores de Amaya protestan en Sevilla al considerar un "paripé" la mesa del convenio

4/01/2018 - 17:50

Varios centenares de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) --dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta andaluza-- han protestado este jueves en Sevilla tras ver "inaceptables" las propuestas de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, una mesa que consideran un "paripé".

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del sindicato CGT, cuya sección sindical, al igual que la del SAT, han convocado esta concentración en la puerta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas --en el edificio Torretriana, ubicado en la Isla de la Cartuja--, y más tarde una marcha desde esta consejería a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, también en la Cartuja, acabando a las puertas de donde se encuentra la Dirección de Amaya.

"Ha habido una buena participación, pero no nos ha recibido nadie", han indicado estas mismas fuentes, que recuerdan que tras un receso en el calendario de movilizaciones para ver cómo iba la mesa de negociación, han vuelto a protagonizar protestas porque "estamos viendo que la mesa es un paripé", lamentan. La marcha de este jueves se ha desarrollado bajo el lema 'Por un salario y condiciones laborales dignas y adhesión al VI convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía'.

Desde la CGT aclaran que "tras recibir noticias por parte de la dirección de Amaya de que en dicho convenio no se podrá incrementar la masa salarial ni un céntimo, ni tan siquiera en los complementos, a excepción de la antigüedad, cuya propuesta es darla progresivamente cada año, nos parece inaceptable que un dispositivo como es el dispositivo Infoca, dedicado a combatir los incendios forestales y que está reconocido como el mejor de Europa, no pueda incrementar después de once años nuevamente sus salarios, cuando vemos que en otras comunidades como Extremadura o Valencia sí que se ha incrementado dicha masa salarial en los dispositivos contra incendios".

A esta falta de subida salarial se suma el rechazo a hacer una relación de puestos de trabajo (RPT), "cosa que no tiene lógica siendo una agencia pública", según apunta el sindicato, que agrega que "tampoco se le da una solución a la estabilidad de nuestros colectivos precarios de indefinidos no fijos, indefinidos no fijos discontinuos de Infoca y eventuales de la bolsa Infoca, llevando más de doce años echando cuatro meses de trabajo y a los que se les está haciendo un trato discriminatorio al no dejarlos participar en promoción".

A todo esto le añaden desde CGT "la falta de reconocimiento de dicha categoría de bombero forestal, la cual solo se ha quedado en un nombre, sin reconocimiento de las enfermedades profesionales, sin unas cualificaciones recibidas y sin una jubilación anticipada para nuestros mayores".