El Rey Juan Carlos cumple 80 años apartado del foco público y con escasas comparecencias junto a la Reina Sofía

YO LO QUE QUIERO ES QUE CUANTO ANTES NO ME CUESTE DINERO SU MANTENIMIENTO, QUE A MI NO ME HA DADO NADA NUNCA,QUE YA ESTOY CANSADO DE PAGARLE LA FIESTA, Y RECUERDEN DE DONDE VIENE. LA MONARQUIA ES UN MODO DE GOBIERNO DE OTROIS TIEMPOS, Y NO ME VENGAS CON EL CUENTO DE QUE HAY MONARQUIAS QUE VAN MUY BIE, TAMBIEN LAS HAY QUE VAN MAL Y REPUBLICAS QUE VAN MUY BIEN. A ESTE SR. LO PUSO FRANCO Y SU HIJO EN CUANTO HA VISTO PELIGRAR PARTE DE ESPAÑA ENSEÑO LAS UÑAS RAPIDO, MAS DE LO MISMO. LOS REYES SON REYES Y PUNTO, PREGUNTEN A LOS FRANCESES COMO SOLUCIONARON EL TEMA.